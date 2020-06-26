Читатель: как можно дольше держите границу с Россией на замке

Вчера руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель высказал мнение о том, что для жителей Эстонии крайне необходимо, чтобы власти дали им шанс навестить любимых, а также друзей и близких родственников в России, пока не пошла вторая волна коронавируса.
Но среди наших читателей есть другие точки зрения, одну из которых высказывает Денис Сафров. Он считает, что границу с Россией нужно держать на замке как можно дольше и уверен, что с ним многие согласятся. Публикуем мнение Дениса.
«Почему? Да очень просто: толпы хамловатых, возможно заразных, россиян в нарвском Махima XX, Rimi или Prisma с переполненными молочными и колбасными изделиями тележками, и, как результат, пустые полки для местных; толпы всё тех же россиян в торговых центрах Fama и Astri, раскидывающие вещи и оставляющие кучи после себя в "примерках"; те же, оформляющие tax-free, толпы около инфо-пунктов; "гонщики" с российскими номерами на трассе Таллинн-Нарва.
А какие плюсы мы получаем? - съездить в Санкт-Петербург, постоять там несколько часов в очереди в музей или прокатиться на метро и привезти оттуда "бациллу"?
Открыть границу с Россией раньше времени = рискнуть сделать Нарву следующим эпицентром заражения.
С близкими друзьями с другого берега реки можно временно и по видеосвязи пообщаться. Близких родственников, я уверен, пускают с условием соблюдения двухнедельного карантина.
Отдыхайте в Эстонии, поддержите наш, местный туризм, а "Питер" он уже 300 лет "Питер" и музеи его никуда не денутся», - считает Денис Сафров.
А вы согласны с автором?