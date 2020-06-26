Читатель: как можно дольше держите границу с Россией на замке

Но среди наших читателей есть другие точки зрения, одну из которых высказывает Денис Сафров. Он считает, что границу с Россией нужно держать на замке как можно дольше и уверен, что с ним многие согласятся. Публикуем мнение Дениса.

«Почему? Да очень просто: толпы хамловатых, возможно заразных, россиян в нарвском Махima XX, Rimi или Prisma с переполненными молочными и колбасными изделиями тележками, и, как результат, пустые полки для местных; толпы всё тех же россиян в торговых центрах Fama и Astri, раскидывающие вещи и оставляющие кучи после себя в "примерках"; те же, оформляющие tax-free, толпы около инфо-пунктов; "гонщики" с российскими номерами на трассе Таллинн-Нарва.

А какие плюсы мы получаем? - съездить в Санкт-Петербург, постоять там несколько часов в очереди в музей или прокатиться на метро и привезти оттуда "бациллу"?

Открыть границу с Россией раньше времени = рискнуть сделать Нарву следующим эпицентром заражения.

С близкими друзьями с другого берега реки можно временно и по видеосвязи пообщаться. Близких родственников, я уверен, пускают с условием соблюдения двухнедельного карантина.

Отдыхайте в Эстонии, поддержите наш, местный туризм, а "Питер" он уже 300 лет "Питер" и музеи его никуда не денутся», - считает Денис Сафров.