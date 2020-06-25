Эдгар Гергель: откройте же границу с Россией, это просто больше невыносимо!

Тогда мне и тысячам жителей Эстонии просто распрощаться с близкими друзьями в России? А у кого-то ведь там любимые люди, и это ненормально, что четвертый месяц нам не дают встретиться. Причем ситуация совершенно абсурдная: вот для Эстонии Россия границы открыть не может или не хочет, ссылаясь на коронавирус, зато у себя, где ситуация просто несравнимая даже близко с Эстонией, проводит Парады победы, голосование по поправкам в Конституции. Везде толпятся миллионы граждан: в парках, на проспектах, на площадях. Ни о какой социальной дистанции не идет и речи. Если бы всё на самом деле было так плохо, все бы до сих пор сидели дома или ходили бы по улицам исключительно в масках и перчатках.

Поэтому не совсем понятно, как мы, туристы из Эстонии, поспособствуем ухудшению эпидемиологической ситуации в России. У нас-то и жителей столько нет, да и больных коронавирусом осталось очень мало. Это Эстония должна советоваться с ЕС, чтобы открыть границы для россиян, а Россия может запросто разрешить въезд граничащей с ней стране. Власти должны быть осведомлены, что у многих жителей Эстонии в Ленинградской области близкие друзья и родственники, а также в Печорах, Пскове и других близких к нашей стране городах и населенных пунктах.

Первый шаг могла бы сделать Эстония

Мы же знаем множество так называемых зеркальных примеров поведения России. Да даже с закрытием границ: сначала закрыла Эстония, Россия закрыла на следующий день. Вот теперь и с открытием будет так. Если откроет наша страна, уверен, РФ поспешит тоже последовать нашему примеру практически моментально. И эпидемиологическая ситуация вмиг улучшится, и указы премьера молниеносно подпишутся. Всё будет. Но для этого надо просить эстонские власти не говорить о том, что Эстония на выезд и не закрывала границы, а просто, чтобы они дали людям шанс увидеться с близкими в России. Если туризм между странами увеличит количество зараженных, границу всегда можно снова закрыть.