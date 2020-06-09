«Самое настоящее убийство!» Что известно о водителе, который погиб в ДТП с пьяным Ефремовым

«Я не понимаю людей, у которых достаточно много денег — у них такси, личный водитель. Если все сойдет на тормозах, тогда надо всем садиться пьяными за руль», — негодовал сын Захарова Виталий.

На вопросы журналистов об умершем вдова заявила, что он был «лучше всех». Ее слова подтвердила и племянница погибшего, пишет Лайф.

Вместе с семьей 57-летний погибший жил в Рязани, там же окончил в свое время радиоинститут и имел высшее образование. В Москву он приехал в поисках заработка и сначала работал в охране, а затем устроился развозить продукты. В Москве он работал водителем-курьером в интернет-магазине «Деликатеска.ру». Telegram-канал Mash писал, что Захаров в момент аварии развозил товар.

— У него двое детей и внучка, также у него пожилая мама. Он был мне не только дядей, но и крестным. Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала. Жена — в очень тяжелом состоянии, у нее еще и мама умерла, — отметила племянница Захарова.

Родственники погибшего надеется, что виновнику аварии "не удастся откупиться" и что ему назначат "максимальное наказание".

— Бывают случайные аварии, от этого никто не застрахован. Но то, что сделал он, — это самое настоящее преднамеренное убийство! — считают онт.

Об утрате рассказал племянник мужчины Андрей, для которого тот являлся крестным отцом. «Он заботился обо всех — о своей маме, Марии Ивановне, о сыновьях, об Ирине Михайловне, с которой собирался скоро заключить брак. Она пенсионер, когда-то сотрудница медучреждения. С Ириной Михайловной они жили в Котельниках. А с матерью сыновей у него шел бракоразводный процесс. Вскоре он предполагал сделать предложение руки и сердца любимой женщине. И так вот нелепо погиб», - отметил молодой человек.

Сейчас родные Захарова улаживают юридические вопросы и договариваются о транспортировке тела на родину. Андрей признался, что разговаривал с дядей за сутки до трагедии. Они планировали на выходные поехать на рыбалку в Рязань. Мужчина с племянников также строили планы на отдых – мечтали отправиться в Абхазию. Маме погибшего еще не сообщили трагическую новость.

«Мария Ивановна почти что лежачая. Наверное, пригласим психолога, соберемся всем родственным кругом и расскажем. У нее еще один сын — мой отец, он сейчас едет в Москву. Похороним на семейном кладбище в селе, где Сергей родился», – заверил Андрей.