ВИДЕО ⟩ Актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы

Как сообщает ТАСС, Ефремов был за рулем одного из двух столкнувшихся автомобилей. По предварительной информации, актер находится в состоянии алкогольного опьянения, передает агентство. Из-за аварии травмы получил водитель второй машины, Ефремов был задержан.

Михаил Ефремов ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

Ефремов вылетел на встречную полосу «с серьезным превышением скорости», что стало причиной столкновения автомобиля актера с автофургоном, уточнил источник агентства. Если врачи определят, что пострадавшему в аварии причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова могут завести уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), которая предусматривает до семи лет лишения свободы, указал собеседник ТАСС.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Ефремова отправят на медицинское освидетельствование, чтобы определить степень опьянения или его отсутствие. После этого примут процессуальное решение, отметил собеседник агентства.

РЕН ТВ без указания источника уточняет, что Ефремов был за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. По данным телеканала, он столкнулся с Lada.

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила РБК о том, что не владеет информацией об аварии. «Мне не сообщали», — сказала она.