Эдгар Гергель: все розыгрыши на Limon.ee - честные, но многие участники ленятся выполнять условия игры

Существует несколько типов людей: азартные и совсем не азартные. В соцсетях есть десятки, а то и сотни личностей, которые всегда участвуют во всех розыгрышах, для них это часть жизни. Достаточно зайти к ним на страницу в Facebook и тут же бросится в глаза, что вся их лента завешена перепостами ярких картинок, кричащих о том, что разыгрывается какой-то приз. Также периодически эти люди благодарят на своей странице разные фирмы за вкусный торт, за романтический ужин, за новенький телефончик, за отдых в спа и так далее.

Почему одни выигрывают постоянно, а вам не везет?

Здесь всё как в анекдоте про лотерейный билет и бога. Купи же ты, наконец, лотерейный билет. Многие ошибочно думают, что в соцсетях организаторы розыгрышей призов с закрытыми глазами выбирают победителя (или им становится друг или брат редактора) и даже не смотрят, выполнил ли человек все условия или нет. Это неправда. В каждом розыгрыше больше половины участников, которые игнорируют хотя бы 1 из условий игры, чаще всего люди не делятся публикацией или у них закрыта страница в Facebook от посторонних глаз. Такие участники розыгрыша никогда не выиграют. Можно участвовать хоть в 10 играх подряд, но если в условиях сказано, что нужно поделиться публикацией, значит, это не просто так. Поэтому у тех, кто четко выполняет все условия игры, шансы на победу очень высокие.

Как выбирают победителя на Limon.ee?

Чаще всего используется генератор случайных чисел. Мы видим количество участников, генератор выдает нам цифру предполагаемого победителя. Если есть неподалеку коллеги, то сотрудник редакции просит кого-то из них назвать число от 1 и до бесконечности. Дальше уже остается найти счастливчика, оставившего комментарий под этим номером и проверить, поделился ли он публикацией, правильный ли комментарий написал и является он нашим другом. Если хоть одно из условий не выполнено, генератор случайных чисел выдает следующий номер. Иногда бывает, что лишь с 10 раза удается выбрать победителя, который прилежно выполнил все условия игры.

Самые невероятные случаи во время или после розыгрышей призов

Один раз произошло досадное недоразумение на большом концерте какой-то российской знаменитости в концертном зале, тогда еще Nordea. Наш работник по ошибке отправил двум людям билеты на одинаковые места. Здесь еще стоит отметить, что одна из победительниц получила их в качестве компенсации за то, что другое мероприятие, куда она выиграла у нас билеты, отменилось, и организатор согласился пойти навстречу и предложить альтернативный вариант. И эта победительница пришла в день концерта с билетами, подошла к охраннику, а штрихкод больше не считывался, потому что друго счастливчик успел прийти раньше и занять те же места.

Но ситуация тогда разрешилась хорошо, сотрудники концертного зала, не дожидаясь скандала, решили проблему моментально, предложив женщине сесть на свободные места в зале.

Вам повезет

Главное - верить в свою удачу и следовать всем правилам игры. Уверен, если вы каждый раз прилежно будете выполнять все условия конкурса, в какой-то раз вам точно повезет и вы на собственном примере убедитесь, что все победители у нас выбираются честно и их имена всегда публикуются либо в комментариях под розыгрышем, либо в хронике портала. Всем искренне желаю удачи!