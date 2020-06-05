Limon.ee - 9 лет! Выиграйте подарочную карту на 90 евро от топливной компании Alexela

И если у вашего друга или родственника скоро день рождения или любая другая дата, и вы в растерянности от незнания того, какой подарок сделать? Почему бы не порадовать дорогого вам человека новой мобильной подарочной картой от Alexela? На эти деньги ваш друг или член семьи сможет заправить полный бак бензина, попить кофе, поесть, одним словом, все что угодно. Использовать подарочную карту можно в любом магазине Alexela по всей Эстонии. Для приобретения тебе понадобится лишь скачать и зайти в приложение mTasku, нажать на кнопку «Kinkekaardid», выбрать сумму - от 10 до 150 евро, ввести номер друга, ему придет смс о подарке даже в том случае, если у него еще не установлено приложение mTasku. Именно такую электронную подарочную карту прямо в mTasku разыгрывает портал Limon.ee по случаю своего 9 дня рождения - на 90 евро!