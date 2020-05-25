На шоу «Танцы со звездами» вспышка коронавируса

У актрисы и участницы шоу «Танцы со звездами» Дарьи Мороз обнаружили коронавирус. Как сообщает Mash, экс-супруга Константина Богомолова получила результат теста на коронавирус, и результат оказался положительным.

Сама Мороз еще не сообщила эту печальную новость не комментировала. Ее самочувствие тоже пока не выяснено. Известно, что о результатах теста она узнала 22 мая.