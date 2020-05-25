Пн, 25.05.2020
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На шоу «Танцы со звездами» вспышка коронавируса

Дарья Мороз на шоу "Танцы со звездами"

ФОТО: Rossiya TV Channel Press Office/Rossiya TV Channel Press Office/

Вслед за Аленой Бабенко заболела Дарья Мороз.

У актрисы и участницы шоу «Танцы со звездами» Дарьи Мороз обнаружили коронавирус. Как сообщает Mash, экс-супруга Константина Богомолова получила результат теста на коронавирус, и результат оказался положительным.

Сама Мороз еще не сообщила эту печальную новость не комментировала. Ее самочувствие тоже пока не выяснено. Известно, что о результатах теста она узнала 22 мая.

Вчера стало известно, что участница этого же проекта, актриса Алена Бабенко лечится от коронавируса проходит под контролем медиков.

Алена Бабенко и танцор Максим Петров на проекте "Танцы со звездами"

ФОТО: Press Office of the Rossiya TV C/Rossiya TV Channel/TASS

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