Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом

Алена Бабенко почувствовала себя плохо, после чего обратилась к врачам. Сейчас артистка проходит лечение под контролем медиков. Из-за проблем со здоровьем ей пришлось отказаться от участия в шоу «Танцы со звездами».
О случившемся 48-летняя Алена Бабенко рассказала поклонникам в социальных сетях. Артистка призналась, что до последнего не хотела распространяться на тему ухода из проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», однако решила сделать это перед финалом.
«Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый коронавирус», — заявила актриса.
Заслуженная артистка России отметила, что их дуэт с Максимом Петровым уже не вернется в эфир, ведь она продолжает проходить лечение в госпитале.
«Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? Слабость, температура, все показало КТ, и я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо! Надеюсь скоро буду дома!» — сообщила подписчикам Алена, подкрепив слова фотографией из прошлого путешествия на остров Патмос.