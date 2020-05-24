Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом

О случившемся 48-летняя Алена Бабенко рассказала поклонникам в социальных сетях. Артистка призналась, что до последнего не хотела распространяться на тему ухода из проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», однако решила сделать это перед финалом.

«Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый коронавирус», — заявила актриса.

Заслуженная артистка России отметила, что их дуэт с Максимом Петровым уже не вернется в эфир, ведь она продолжает проходить лечение в госпитале.