Одна в безлюдном Таллинне: школьница с розой в руке представила клип на песню «Карантин»

«Песня, которая ждала своего часа почти 40 лет. Я написал её в возрасте чуть старше, чем Лера сейчас. О как бывает. Как-нибудь напишу про эту историю», - сказал маркетолог Юри Кивит, представив на своей странице в Facebook песню от таллиннской школьницы и ученицы 5-го класса под сценическим именем L'era.

В клипе ученица гуляет по безлюдному вечернему центру города с розой в руках, в котором еще считанные недели назад кипела жизнь и никто не мог подумать о карантине и строгих мерах предосторожности. Сейчас в городе лишь считанные люди, которые решили погулять наедине с собой. А на дверях увеселительных заведений и не только висят вывески о том, что в связи с коронавирусом они вынуждены пока не работать.

Лера уже давно занимается музыкой и в январе этого года она в составе группы «Кошки» приняла вызов «Народного Радио» и они вместе с другими девочками исполнили в эфире песню Звонкого. Смотрите, как это было!