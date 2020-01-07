ЭТО БЫЛО МОЩНО! ⟩ Детская группа «Кошки» невероятно круто исполнила хит Звонкого в эфире «Народного Радио»

Они спели хит Звонкого - «Голоса», радиослушателям это так понравилось, что они засыпали «Народное Радио» в Facebook радостными комментариями и просьбами о том, чтобы «Кошки» бывали в эфире каждое утро. Кто еще из местных или зарубежных артистов примет вызов Горского и Исаченко? Скоро узнаем на «Народном Радио»! Учатся девочки в 6, 8 и 5 классах.