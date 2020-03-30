Самая молодая жертва в Европе: в Португалии от коронавируса умер 14-летний подросток

Uma morte quando não é natural, não é fácil de aceitar... Tu eras um jovem “reguila", mas bom, alegre, divertido e... Posted by Brites Maria Ferreira Marques on Pühapäev, 29. märts 2020

На 29 марта в стране зафиксировано почти 6 тысяч случаев заражения, 119 человек умерли (из них за день – 19), согласно данным министерства здравоохранения.

Министр объяснила, что умерший 14-летний подросток, живший в городе Овар (округ Авейру), имел до заболевания проблемы, связанные с иммунодефицитом, сообщает испанское агентство Efe. Подробностей она не привела.