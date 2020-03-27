Prantsusmaal suri koroonaviiruse tagajärjel 16-aastane Julie. ФОТО: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast

Шестнадцатилетняя гражданка Франции умерла от коронавируса COVID-19, сообщает РИА со ссылкой на L’Express.

На прошлой неделе у девушки начался небольшой кашель. Затем ее состояние стало ухудшаться, кашель стал сильнее, она начала задыхаться и в итоге была госпитализирована.

В больнице у нее диагностировали коронавирус, а еще через несколько дней она скончалась от проблем с дыханием, вызванным инфекцией. Француженка стала самой молодой жертвой коронавируса в Европе.

По словам родных, у нее не было никаких хронических заболеваний, и она не жаловалась на самочувствие. Как рассказала журналистам старшая сестра покойной, они были уверены, что вирус представляет угрозу преимущественно для пожилых и были абсолютно шокированы произошедшим.