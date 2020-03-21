Тяжелобольной коронавирусной инфекцией житель Тарту: «Это хуже, чем самоубийство!»
По понедельникам на портале Limon.ee выходит авторская передача Катрин Луст «Kuuuurija» на русском языке!
В следующем выпуске в первой половине передачи речь пойдет, как из эстонского рэпера получился злостный должник. Известный э-магазин Reset исчезает со дня, оставляет 800 жертв и долгов почти на полмиллиона евро.
Во второй части история одного тяжело заболевшего от коронавируса 38-летнего мужчины из города Тарту. Сам он уже почти не верит, что спасется.
Жуткие переживания тяжелобольного коронавирусной инфекцией мужчины, смотрите в понедельник в передаче «Kuuuurija» на портале Limon.ee.