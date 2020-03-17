«Ты шикарен, малыш!»: смотрите, что Алексей Солтан и Сергей Пенкин устроили в Таллинне

Вчера вечером портал Limon.ee пообщался с Сергеем Пенкиным и узнал, боится ли артист коронавируса и почему не отменил съемки клипа из-за пандемии. Недавно выяснилось, что в съемках клипа участвовал эпатажный Алексей Солтан, который любит Пенкина. Модель и стилист из Эстонии обратился к своим подписчикам в Instagram: «Сережа, скажи что-нибудь нашим персикам». Пенкин ответил Солтану: «Ты шикарен, малыш!»