Сергей Пенкин рассказал, чем так активно занимается в Таллинне и почему не боится коронавируса

Музыку для песни «Медиамир» Пенкина написали любимые композиторы российских звезд Андрей Покутный (Instagram: @pokutny_official) и Владимир Адаричев из Эстонии (Instagram: @adarichevmusic), слова композиции - Карина Райзберг (Instagram: @mccaren), и, конечно же, именно для работы с легендарным эстонским режиссером и клипмейкером Хиндреком Маасиком все здесь сегодня собрались, продюсирует клип PAVA MUSIC и Вадим Зив.

В Таллинне мы задали Сергею Пенкину несколько важных вопросов, ответы на которые смотрите в эксклюзивном видеоинтервью Limon.ee вверху новости!

Содержание интервью:

Сегодня мы общаемся с самым отважным представителем российского шоу-бизнеса - Сергеем Пенкиным, не побоявшемся коронавируса, который снимает в Эстонии клип на песню «Медиамир».

00.15 Где и с кем в Таллинне вы ведете съемки?

00.53 В каком свете вы планируете представить медиамир в новом клипе?

01.28 Как чрезвычайное положение в Эстонии повлияло на вашу работу?

02.26 Боитесь ли вы коронавируса и какие защитные меры на съемках предприняли?

03.08 Концерты все российских звезд в Европе отменяются или переносятся, как думаете, на сколько сильно это повлияет на доход звезд и придется ли затянуть пояса?