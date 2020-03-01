Уку Сувисте едет на «Евровидение»: скоро концерт в Кремле, с радостью представил бы на конкурсе Россию

В субботу поздно вечером стало известно, что Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» представит обаятельный артист Уку Сувисте, который перед финалом Eesti Laul заручился поддержкой поп-короля России Филиппа Киркорова.
После успеха в финале эстонского отбора журналисты из Эстонии и других стран мира окружили Уку Сувисте на пресс-конференции победителя. Вопросы задавались на самые разные темы, но от вопроса о России Сувисте больше не уйти, тем более, что он заявил о своем концерте в Кремле. Артист ответил журналистам, что с радостью представил на конкурсе «Евровидение» Россию, но очень любит Эстонию. Еще он особенно не надеется на баллы от России, потому, что от нее можно получить только 12.
Вот самые интересные ответы Уку Сувисте во время пресс-конференции:
- Уку Сувисте с радостью представил бы на «Евровидении» и Россию, но любит родную Эстонию;
- Телефон Сувисте вибрирует как вибратор, проверить сообщения в нем артист еще не успел;
- Сувисте не боится, что «Евровидение» отменят. Главное, чтобы никто не пострадал от коронавируса;
- Особенно на Россию надеяться не стоит, ведь от нее можно получить только 12 баллов, считает артист;
- Так много камер перед собой Сувисте еще не видел;
- Один раз во время романтического свидания чуть не спалил квартиру.
Смотрите, как проходил финал Eesti Laul!
Также все желающие могут посмотреть интервью на эстонском языке. Разговор идет о том, что артист думает о конкуренции со своим учеником - Яагупом Туйском (18), который 6 лет назад ездил на гастроли с Сувисте. Также победитель Eesti Laul сказал, что он привык проигрывать уже 15 лет подряд, но не в этот раз.