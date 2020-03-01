Уку Сувисте едет на «Евровидение»: скоро концерт в Кремле, с радостью представил бы на конкурсе Россию

После успеха в финале эстонского отбора журналисты из Эстонии и других стран мира окружили Уку Сувисте на пресс-конференции победителя. Вопросы задавались на самые разные темы, но от вопроса о России Сувисте больше не уйти, тем более, что он заявил о своем концерте в Кремле. Артист ответил журналистам, что с радостью представил на конкурсе «Евровидение» Россию, но очень любит Эстонию. Еще он особенно не надеется на баллы от России, потому, что от нее можно получить только 12.