ГАЛЕРЕЯ ⟩ Выбор сделан! Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2020»!

В субботу вечером в Saku Suurhall прошел финальный концерт Eesti Laul, победил Уку Сувисте и едет в Нидерланды на «Евровидение» от нашей страны с песней What Love Is! Поздравляем и желаем ему удачи! Подробности происходящего этим вечером в Saku Suurhall - ниже!
СМОТРИ, КАК ВЫСТУПАЛИ ЗВЕЗДЫ В ФИНАЛЕ EESTI LAUL:
По итогам финальной репетиции наш специальный корреспондент Антон Самсонов из Москвы поставил оценки эстонским артистам.
#EestiLaul2020 pic.twitter.com/Dnbm6HNSz4— casaazul 🐒💃 (@jkp66fi) February 29, 2020
Публикуем текст Антона Самсонова без изменений и поправок:
1. Inger
Начинает Ингер с ее характерным мурлыканьем в нос. Номер также в ее стиле: на сцене Ингер с гитарой, никаких спецэффектов, но здесь они и не нужны. Очень тепло и атмосферно. Зрители качают фонариками в руках. 8/10
2. Расмус Ряндвеэ
Одна из песен, от которых хочется жить. В этой подборке песен это особенно важно. Мне очень нравится песня в студийной версии, но живьем есть огрехи в вокале. Хотя намного лучше, чем в полуфинале. Расмус в одиночку ходит по сцене. Номеру не хватает энергетики, не верится до конца, что все еще впереди. Ингу бы на подтанцовку. 7/10
3. Стефан
Первая и самая не запоминающаяся из мужских баллад. Песня значительно уступает его прошлогодней заявке. Стефан очень ровно и правильно поет, но предрекаю, что ему суждено затеряться. Третье статичное выступление подряд... Затишье перед штормом? 5/10
4. Сюнне и Вялихарф
Самая эстонская песня! Это ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Маяки, моряки и Дива. Харизматичная Сюнне возродила эстонскую эстраду как жанр. Это так называемый guilty pleasure многих эстонцев. Все слушают, но никто не признается. Вот и жюри побоится признаться, но очень надеюсь на голосование телезрителей. Зная язык, этой песне нельзя не подпевать. Вокально отлично, моряки однозначно лучшие бэки этого года. Красивый текст про то, что маяков много, но в некоторых ложный свет, который приведет к погибели, и нужно сделать выбор верного пути. 10+/10
5. Уудо Сепп
А теперь песня, от которой не хочется жить. Ни от одной другой баллады не веет такой безнадежностью. Есть небольшие огрехи в вокале, но в основном надежно. 6/10
6. Уку Сувисте
Что такое любовь? Песня, написанная при поддержке Филиппа Киркорова, все же уступает прошлогодней заявке Уку. Но в ней отлично сочетаются чувственные куплеты и более драматичные припевы. Прекрасный вокал, очень профессиональное выступление. Сцена как в клипе: свечи и большая надпись LOVE, из эффектов прожектора и дым, которые подчеркивают атмосферу. Достойный кандидат. 10/10
7. Шира
Красавица Шира в белом воздушном платье может стать черной лошадкой этого года. Интересная песня, прекрасный вокал, сцена и эффекты в "северных" цветах. Очень выигрышно смотрится на фоне большого количества мужских баллад. 8/10
8. Анетт и Фреди
Еще одна отличающаяся песня. Очень красивый джаз-вокал. Может показаться, что эта песня больше для жюри, но перед началом выступления была отчетливо слышна поддержка зрителей. Певица в блестящем костюме, на сцене также Фреди и музыканты. Стильно и со вкусом. Но из двух последних песен я бы выбрала Ширу. 7/10
9. Яагуп Туйск
Яагуп Туйск с мощной балладой и прекрасным вокалом. Самый эффектный номер и самая интересная съемка. Смотрится просто НАМНОГО интереснее, чем все другие. Номер напоминает прошлогодний номер Уку Сувисте с танцовщицей, она отлично дополняет выступление. Яагуп и до этого считался главным фаворитом, а после такого номера его шансы увеличиваются еще больше. 9/10 (на самом деле выступил на 10, но две другие песни субъективно нравятся больше)
10. Траффик
Отдохнем от драмы. Хорошая веселая песенка от группы, одним из участников которой является Стиг Ряста. После других исполнителей кажется слишком простенькой, но может, в этом и есть ее прелесть? Создается атмосфера хорошей компании старых друзей. 7/10
11. Эгерт Мильдер
Песня о любви, в этот раз к Грузии, которую певец не может забыть. Сидит и танцует на фортепиано. Песня не слишком запоминается, но нравится какая-то "чилл" атмосфера. 5/10
12. Лаура
Лаура с песней, которую она написала сама вместе с финскими авторами. Юбку певица к финалу так и не нашла. Но ее отсутствие не сломает Лауру. Песня значительно уступает прошлым заявкам певицы, но подходит для трех минуток мотивации в эфире утреннего радио. 6/10
Само голосование будет начинаться с начала передачи и длиться еще час после окончания выступлений конкурсантов. Стоимость звонка/сообщения 1.60 является одной из самых высоких. Во время голосования будет пауза на новостную передачу, далее идут выступления приглашенных артистов.
Первый тур 50/50, второй чисто зрительский. Жюри снова международное, есть представители Дании, США, Исландии, Финляндии, Украины, Новой Зеландии, Великобритании.