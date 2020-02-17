Роковая красотка! Дочь эстонского криминального авторитета дразнит фанатов свежими снимками
Мэдилин Кург без преувеличения можно назвать одной из самых востребованных в Instagram эстонских звезд.
Дочь погибшего 14 лет назад бизнесмена Калева Курга – Маделин Кург выросла настоящей красавицей! Девушка не стесняется публиковать в социальных сетях откровенные, а иногда и провокационные снимки.
На днях Мэдилин поделилась с подписчиками снимками в полный рост. Оставим их без комментариев!
Отметим, что многие подписчики обвиняют Мэдилин в излишней худобе и постоянно советуют девушке съесть что-нибудь калорийное. На это у Кург нашелся ответ...