Роковая красотка! Дочь эстонского криминального авторитета дразнит фанатов свежими снимками

Дочь погибшего 14 лет назад бизнесмена Калева Курга – Маделин Кург выросла настоящей красавицей! Девушка не стесняется публиковать в социальных сетях откровенные, а иногда и провокационные снимки.

На днях Мэдилин поделилась с подписчиками снимками в полный рост. Оставим их без комментариев!