🍬 ⟩ Эстонка вновь доказала, что надо уметь любить себя настоящую

Последние публикации в Instagram-блоге эстонской звезды социальных сетей Мэрилин Таймре, больше известной своим подписчикам под псевдонимом Paljas Porgand, совсем не походят на обычные для ее блога публикации...
А дело в том, что Мэрилин полюбила себя такой, какая она есть, и этими необычными публикациями в своем блоге стала призывать подписчиков сделать то же самое.
Такие красивые фотографии! 😍,
— написала в комментариях одна подписчица.
Так приятно и замечательно видеть, как женщина любит свое тело с честными принципами, которые питают и украшают ее тело и разум,
— похвалил Мэрилин другой подписчик.
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