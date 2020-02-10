Пн, 10.02.2020
Привет, город Нарва! Нашумевшая песня помогла Nublu сорвать сразу четыре награды! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

🍬 ⟩ Эстонка вновь доказала, что надо уметь любить себя настоящую

Мэрилин Таймре.

ФОТО: Paljas Porgand

Последние публикации в Instagram-блоге эстонской звезды социальных сетей Мэрилин Таймре, больше известной своим подписчикам под псевдонимом Paljas Porgand, совсем не походят на обычные для ее блога публикации...

А дело в том, что Мэрилин полюбила себя такой, какая она есть, и этими необычными публикациями в своем блоге стала призывать подписчиков сделать то же самое.

Такие красивые фотографии! 😍,

— написала в комментариях одна подписчица. 

Так приятно и замечательно видеть, как женщина любит свое тело с честными принципами, которые питают и украшают ее тело и разум,

— похвалил Мэрилин другой подписчик.

Смотрите фото и читайте подробнее о принятии Мэрилин себя ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ