ФОТО ⟩ Такая, какая есть: смелая эстонка показала себя настоящую в нижнем белье и не прогадала!

Последние публикации в Instagram-блоге эстонской звезды социальных сетей Мэрилин Таймре, больше известной своим подписчикам под псевдонимом Paljas Porgand, совсем не походят на обычные для ее блога публикации...
Недавно Мэрилин, которая всегда отличалась крайней открытостью и откровенностью в общении со своими подписчиками, начала активно развеивать мифы, сложившиеся вокруг жизни Instagram-блогеров.
Идеальная фигура, профессиональный макияж, гладкая кожа по всему телу и постоянно хорошее настроение — то, что блогеры зачастую подают пользователям в качестве демонстрации их повседневной жизни. Мэрилин решила, что пора с этим заканчивать. Не так давно девушка, которая всегда отличалась подтянутой фигурой и много времени проводила на тренировках, начала публиковать откровенные кадры, показывающие ее настоящую.
Это фото ягодиц без всяких изгибаний, без позирования. Должна сказать, я была приятно удивлена, увидев этот снимок. Да, вы можете заметить некоторые растяжки, и это не кардашская попа в ее естественном состоянии без изгиба, но по ней хочется шлепнуть. Теперь проведите пальцем влево, чтобы увидеть другую сторону меня - фотографию, которая никогда бы не была опубликована просто так. Почему?
Потому что я неосознанно хотела спрятать от чужих глаз растяжки, целлюлит, обмягшие руки, мою «жирную» сторону. Но, черт возьми, почему? Разве это не самая естественная часть жизни женщины? И действительно ли я не стою того, чтобы быть собой? Неа! Мое тело удивительно, потому что оно со мной уже почти 27 лет и дает мне возможность наслаждаться всем этим, и оно любит меня безоговорочно. И теперь моя очередь любить его в ответ!
Публикация этого поста нашла отклик у пользователей. Подписчики поблагодарили Мэрилин за откровенность и поддержали ее решение. Несколько дней спустя в блоге девушки появилась еще одна карусель из кадров.
Кто бы мог подумать, что однажды я буду достаточно уверена в себе для того, чтобы согласиться на съемку в белье без макияжа, без укладывания волос (оставив их такими, какими они были после душа), плотно пообедав и не переживая о том, как будет выглядеть мой живот в кадре, не позируя и не изгибаясь, позволяя своему телу двигаться так, как ему хочется и не переживая о том, каким будет финальный результат. И даже если это фото не соберет все те лайки и комментарии, которые получают неестественные фото в стиле Будуар, я все равно чувствую себя красивой и достойной!
— написала она в комментарии к снимкам.
Счет калорий, диеты, неправильные пищевые привычки — для меня это вещи из одной категории. Речь идет не о психическом и физическом здоровье, а о том, что люди не принимают свое тело таким, какое оно есть. Больше десяти лет я шла по трудному пути, мечтая стать кем-то «большим», чем я сама. Это самый сложный и энергозатрадный способ существования. Почему бы прост оне наслаждаться жизнью, не любить жизнь, которую имеешь? Почему нужно жить в стрессе из-за того, что в долгосрочной перспективе не имеет значения? Мы все однажды обратимся в пыль. И пока этого не случилось, нужно извлечь из жизни максимум, подсчет калорий — не то, на что стоит тратить время,
— считает Мэрилин.