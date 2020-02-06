ФОТО ⟩ Такая, какая есть: смелая эстонка показала себя настоящую в нижнем белье и не прогадала!

Кто бы мог подумать, что однажды я буду достаточно уверена в себе для того, чтобы согласиться на съемку в белье без макияжа, без укладывания волос (оставив их такими, какими они были после душа), плотно пообедав и не переживая о том, как будет выглядеть мой живот в кадре, не позируя и не изгибаясь, позволяя своему телу двигаться так, как ему хочется и не переживая о том, каким будет финальный результат. И даже если это фото не соберет все те лайки и комментарии, которые получают неестественные фото в стиле Будуар, я все равно чувствую себя красивой и достойной!