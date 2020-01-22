Держись, город Нарва! В эту пятницу Limon устраивает русский кинопоказ в вашем городе с подарками и напитками

С 17:00 до 19:00 редакция портала Limon.ee развернет свою студию в фойе кинотеатра Apollo в торговом центре Astri. Гостями студии станут известные люди, которые ответят на наши острые вопросы.

Вы сможете выиграть некислые подарки от Limon.ee и наших партнеров: в том числе билеты от Apollo Kino и наборы косметики от эстонского бренда Berrichi, который уже успел получить несколько косметических премий в Эстонии и Европе.

Также партнерами поездки нашего портала в Нарву выступили: отель Inger, который радушно принимает и вкусно угощает своих гостей, среди которых бывали и звезды, и отель Narva, гостиница с давней историей, продолжающая преображаться по сей день и предлагать самые разнообразные возможности для отдыха и конференций.

Приходите 7 февраля в 17:00 в Astri, скучать не придется!

В тот же вечер в 19:00 в Apollo Astri начнется Некислый кинопоказ в Limon.ee! Вас ждет премьера фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в русском дубляже, розыгрыши множества подарков, напитки и некислое настроение! Больше узнаете – здесь.