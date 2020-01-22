Розыгрыши подарков и напитки: Limon.ee едет в Нарву с русским показом фильма «Хищные птицы»
7 февраля в кинотеатре Apollo Astri в Нарве появиться главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon.ee в полном составе! Перед Некислым показом экшена «Хищные птицы» на русском языке мы приглашаем всех посмотреть за нашей работой, прямо в кинотеатре пройдут съемки программы Limon LIVE с интересными героями, уже с 17:00 мы будем общаться и встречаться с читателями и разыгрывать призы!
Розыгрыши призов продолжатся и после окончания съемок программы - непосредственно перед самим сеансом, который начинается в 19:00. Все обладатели билетов смогут насладиться бесплатными напитками от Saku и поучаствовать в розыгрыше призов.
До встречи на Некислом показе в Нарве 7 февраля! Там будут все!
Билеты в продаже:
Коротко о фильме:
Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.
Трейлер: