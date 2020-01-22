Ср, 22.01.2020
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Розыгрыши подарков и напитки: Limon.ee едет в Нарву с русским показом фильма «Хищные птицы»
Билеты уже в продаже!

ФОТО: Промо

7 февраля в кинотеатре Apollo Astri в Нарве появиться главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon.ee в полном составе! Перед Некислым показом экшена «Хищные птицы» на русском языке мы приглашаем всех посмотреть за нашей работой, прямо в кинотеатре пройдут съемки программы Limon LIVE с интересными героями, уже с 17:00 мы будем общаться и встречаться с читателями и разыгрывать призы! 

Розыгрыши призов продолжатся и после окончания съемок программы - непосредственно перед самим сеансом, который начинается в 19:00. Все обладатели билетов смогут насладиться бесплатными напитками от Saku и поучаствовать в розыгрыше призов. 

До встречи на Некислом показе в Нарве 7 февраля! Там будут все!

Билеты в продаже:

www.apollokino.ee

Коротко о фильме:

Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.

Трейлер:

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