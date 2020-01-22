Розыгрыши подарков и напитки: Limon.ee едет в Нарву с русским показом фильма «Хищные птицы»

7 февраля в кинотеатре Apollo Astri в Нарве появиться главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon.ee в полном составе! Перед Некислым показом экшена «Хищные птицы» на русском языке мы приглашаем всех посмотреть за нашей работой, прямо в кинотеатре пройдут съемки программы Limon LIVE с интересными героями, уже с 17:00 мы будем общаться и встречаться с читателями и разыгрывать призы!