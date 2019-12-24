Звезда фильма Нолана Роберт Паттинсон заявил, что уйдет в порно

Роберт Паттинсон стал всемирно известен, сыграв вампира в «Сумерках». Однако ему удалось отделаться от ярлыка актера одной роли. Сейчас артист готовится сыграть культового персонажа и считает грядущую картину настоящим достижением, пишет The Guardian. По словам британца, он чувствует с ролью необъяснимую связь.

Я чувствовал с ней связь. Не знаю почему. Я действительно этого хотел. Роль имеет необъяснимую силу, поэтому все тянутся к ней, это необъяснимо,

Однако будущий Бэтмен отмечает, что ответственность, возложенная на него, тоже велика и он для себя стал лучшим критиком. Поэтому на вопрос о возможной неудаче Роберт ответил довольно неожиданно. По словам артиста, если «Бэтмен» провалится, он попробует свои силы в порно. Только не в обычном, а в артхаусном.

Роберт Паттинсон — британский актёр, модель, продюсер, родился в пригороде Лондона в семье бизнесмена в 1986 году. В детстве Роберт был очень стеснительным, но мечтал играть в кино. Робость ему помогла побороть модельная карьера. На большом экране парень начинал с небольших ролей — в фильмах «Кольцо нибелунгов», «Гарри Поттер и кубок огня». Но мировую славу ему принесла роль вампира Эдварда Каллена. Также за спиной у Паттинсона съёмки в том числе в лентах «Воды слонам», «Отголоски прошлого», «Космополис», «Король». А этим летом его можно было встретить и на улицах Таллинна, ведь он сыграл одну из главных ролей в новой картине Кристофера Нолана «Tanet», трейлер которой мы недавно опубликовали!