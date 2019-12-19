ВИДЕО ⟩ Соцсети гудят! Трейлер фильма Нолана, снятого на Лаагна-теэ, уже появился в интернете! Смотрите, что творят звезды кино

Утечка: дебютный трейлер шпионского блокбастера Кристофера Нолана, который еще не получил официального названия на русском, несколько дней назад появился в Сети, хотя люди должны были впервые увидеть официальную версию лишь сегодня, 19 декабря.
Утекший трейлер фильма «Довод» (такое название дали фильму в этот раз, скорее всего уже окончательно) опубликовали на Reddit. В ролике можно увидеть ключевых актеров, сыгравших в шпионском триллере — в том числе Джона Дэвида Вашингтона («Черный клановец»), Роберта Паттинсона, Майкла Кейна, Кеннета Брану и Элизабет Дебики («Ночной администратор»). В конце ролика видно, как именитые актеры или их дублеры гоняют по Лаагна-теэ и как один из автомобилей переворачивается.
«Довод» выйдет в прокат в середине июля 2020 года. Пролог фильма должны показать 19 декабря 2019 года перед кинопоказами в залах IMAX.
Съемки фильма проходили в семи странах, включая Великобританию, Индию, Италию и Эстонию и ради искусства в Таллинне перекрывали главную дорожную артерию города - Лаагна-теэ.
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