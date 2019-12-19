ВИДЕО ⟩ Соцсети гудят! Трейлер фильма Нолана, снятого на Лаагна-теэ, уже появился в интернете! Смотрите, что творят звезды кино

Утекший трейлер фильма «Довод» (такое название дали фильму в этот раз, скорее всего уже окончательно) опубликовали на Reddit. В ролике можно увидеть ключевых актеров, сыгравших в шпионском триллере — в том числе Джона Дэвида Вашингтона («Черный клановец»), Роберта Паттинсона, Майкла Кейна, Кеннета Брану и Элизабет Дебики («Ночной администратор»). В конце ролика видно, как именитые актеры или их дублеры гоняют по Лаагна-теэ и как один из автомобилей переворачивается.