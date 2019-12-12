«Родители меня любят»: история лесбиянки, которая призналась семье в однополых отношениях

Что бы вы сделали, узнав, что ваш ребенок гомосексуал? Русский TVNET расскажет о девушке, родители которой приняли свою дочь, несмотря ни на что.
ЛГБТ (англ. LGBT) — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender).
«Скажу сразу – я не ярый сторонник ЛГБТ, не бегаю и не кричу о том, кто я. Но я не закрыта», – с ходу начинает наша собеседница. Ее зовут Кира, ей 22 года. Родом девушка из Риги, но последние два года она живет в Швеции. Там у нее престижная работа и друзья.
Ориентация
На вопрос, бисексуалка или лесбиянка, ответ Киры категоричен:
«Парни не возбуждают в целом. Я очень люблю мужчин, нравится, как они выглядят, общаться с ними, но физически не привлекают вообще».
Однако Кира отметила, что бывают случаи, когда такое мягкое уточнение своей ориентации не всегда доходит до адресата. Некоторым понахальнее она уже отвечает иначе. «Если говорить о половом инструменте – я не ем ту еду, которая мне не нравится. Я не буду брать то, что выглядит для меня несимпатичным», – пояснила Кира, добавив, что часто старается перевести это в шутку, чтобы никого не обидеть.
Первый звоночек
- Это в Вас с детства или пришло со временем?
- Это было с детства. Мне было около 9 лет, у меня была такая подружка... Она росла быстрее, и у нее была очень пышная грудь. Помню, что катаюсь на качелях и думаю – какая же она красивая! Когда я это сказала вслух, меня начали называть розовой, тыкали, но я не понимала, почему.
Ну она же красивая, что я могу сделать?!
Это отношение было в детском и не пошлом тоне. Собственно после этого начались всякие переходы. В 14 лет все кричало о том, что со мной что-то не так. Менялось не поведение, а внешний стиль. Я на тот момент – пацаненок. У всех были вопросы, но никто их не задавал. Было очень трудно.
Какое-то время я сама себя не принимала. У меня были мальчики, с которыми мы держались за ручки. До 13-14 лет. После я призналась уже маме. На тот момент мама являлась самым близким человеком.
Первое разоблачение
Кира отмечает, что росла в семье гомофобов, однако это отношение со временем поменялось.
«Сразу скажу, моя семья – самое главное и ценное, что есть в жизни. У нас большая и крепкая семья, вплоть до теть, дядь, бабушек и дедушек», – с теплотой отзывается о родных девушка.
В 12 лет у Киры случился первый поцелуй с представительницей своего пола. Как и многие дети этого возраста, девочка вела дневник, в котором расписала событие в красках. Она думала, что его никто никогда не откроет. Мама открыла.
У мамы случилась истерика. Мы плакали вместе с ней. Я ребенок, но уже понимала, что это неправильно, что маме больно,
– вспоминает девушка.
До 15 лет мама с дочкой больше не затрагивали эту тему.
Второе разоблачение
Киру так и тянуло к тому, что нравится. Появлялись новые друзья и знакомые, среди них и девочки-лесбиянки. Она понимала, что держать в себе это неправильно, но боялась признаться семье, так как слышала истории, когда родители после подобных признаний выгоняли своих детей из дома.
Я знала, что родители меня любят и им плевать будет, но из-за этих историй боялась,
– вспоминает Кира.
После одной из прогулок с девушкой, которая нравилась Кире, наша героиня вернулась домой окрыленная. Она села за компьютер и начала переписываться с девушкой.
«Почему-то мама была у меня в комнате и смотрела телевизор. Получается, что она была за спиной. Вдруг спрашивает, что это за девочка. Я отвечаю: "Алиса, новая знакомая". Мама ничего не отвечает и дальше телевизор смотрит. Через несколько минут спрашивает, нравится ли мне она. Я сижу спиной, холодный пот, глаза в три раза больше. Мама не видит мою реакцию. И тут я поняла – если не сейчас, то никогда! Тоненьким голосом говорю: "Ну да". У мамы вообще никакой реакции: как лежала и телевизор переключала, так и делает это. Через пару минут спросила нравятся ли мне мальчики тоже. У меня снова волосы дыбом. Уже поворачиваюсь к ней, смотрю в глаза и говорю, что нет. Жду реакцию. Мне было так страшно. Она выключила телевизор, встала и ушла в другую комнату. Слышу наливается что-то в стакан и резко ставится на стол. Она позвала меня к себе. Эти действия заняли минуту, а для меня словно вечность прошла.
Мама снова наливает в стакан. Я уже вижу, что виски. Залпом выпивает и говорит – рассказывай. Подхожу и сажусь на противоположном краю дивана. С каждым часом я садилась все ближе к маме. Долго длился этот разговор. Мы обнялись и поплакали. Я рассказала ей абсолютно все, что можно и нельзя. Все, о чем меня попросила мама – не говорить бабушке с дедушкой, мол бабушка еще поймет, а дедушка нет. Вот такое было принятие с ее стороны.
Начинаете видеть подобных
Сейчас мама для Киры – самый лучший и верный друг. По ее словам, они даже могут и обсудить, какая девушка ей может понравиться.
- А как Вы распознаете принадлежащих к ЛГБТ?
- Если у вас есть хотя бы один знакомый из ЛГБТ, с которым общаетесь, то вы начинаете видеть подобных. Подмечаете движения, походку, манеру движения. Скажу так: рэперы видят рэперов, а металлисты металлистов. Тут точно также. По внешности, скорее всего, я скажу, кто гей, а кто натурал.
Отношения с остальными родными
С отцом же ориентация дочери никогда не обсуждалась, по словам девушки, он все понимает, но не хочет это обсуждать. Но справедливости ради она отметила:
Однажды он сказал – мне все равно, с кем, просто будь счастливой.
Кира рассказала, что в семье бывали конфликты на этой почве, например, с двоюродной сестрой, но, как правило, они сходят на нет, поскольку они любят друг друга. «Я счастливый человек в этом плане», – с гордостью отзывается о своей семье Кира.
Отношение к гей-парадам
Так уж получилось, что Кира со стороны наблюдала несколько таких мероприятий в разных странах.
«Чаще всего это какой-то перебор пошлости. С одной стороны, я понимаю, почему так. Всю жизнь их притесняют, не дают открыться, у них есть вот этот один час в год, когда они смогут надеть все, что захотят, потанцевать, поцеловаться на людях. Как это делают гетеросексуальные пары. Просто когда это слишком долго сжимается, тогда все это взрывается и выглядит пошло, – поясняет девушка, добавляя, что поддержит мероприятие, но сама не будет плясать и целоваться на публику.
Латвия vs Швеция
По словам Киры, переезд в Швецию с ориентацией никак не связан.
«Просто я себя чувствовала замкнуто. В Латвии слишком серые люди, злые, и много проблем. Я понимаю, почему. Сама отсюда», – отмечает девушка. Кира рассказала, что в обеих странах значительного дискомфорта не ощущала, однако разница есть. В то время как в Латвии мужчины не всегда могут до конца поверить в то, что Кира лесбиянка, и хотят доказать ей обратное, в Швеции никому до этого нет дела.
«В Швеции вообще проблем с этим нет. Тут в принципе не задают этот вопрос, потому что здесь каждое заведение и место gay-friendly. Каждое! Единственный гей-парад, который мне понравился был в Швеции. Здесь это праздник всех людей, которые любят. Просто праздник любви. Швеция преподнесла это так.
Дело в том, что даже гетеросексуальные пары относятся к этому дню как к празднику любви. Лично встречала гетеросексуала, который сказал, что завтра прекрасный день. На вопрос, что за день, он ответил: "Гей-парад. Возьму жену и детей, пойдем праздновать"», – по словам Киры, это очень краткое описание отношения к ЛГБТ в Швеции.
В интервью с парнем гоу-гоу, который является бисексуалом с детства, он затронул тему того, прилипает ли сексуальность. Кира на этот вопрос однозначно не может ответить, хотя раньше больше склонялась к тому, что ориентация – это врожденное. Однако, по ее словам, позиция пошатнулась после длительного общения со шведами.
«Тут абсолютно нормально, если ты десять лет прожила с мужчиной, у вас двое детей, и в один момент понимаешь – все, надоело. Я лесбиянка, и мужчины меня больше никак не касаются с этого момента. И да, они перенастраиваются и идут по девушкам. Мне это не очень понятно. Ну когда это не твое, ты не сможешь себе это навязать. Тебе будет очень плохо», – рассказывает Кира.
Лесбиянка с воспитанием гетеросексуала
- Вы согласны с тем, что в семье геев ребенок тоже будет геем?
- Не согласна. У меня есть примеры, когда у двух мужчин или двух женщин были дети. И вот дети росли и знали, что когда-нибудь, возможно, им понравится представитель своего пола – но нет. Они создавали свою семью с уже противоположным полом. Ну это точно такие же ситуации, как когда в семье гомофобов рождается лесбиянка.
- Как Вы думаете, есть ли разница между семьями гетеросексуалов и гомосексуалов?
- Отличие гомосексуальной семьи от гетеросексуальной в том, что в первой дети сразу понимают, что такая любовь тоже существует. В гетеросексуальных дети видят только один пример. Когда они сталкиваются с тем, что чувствуют что-то к своему же полу, то должны ломать себя. Вот и разница двух семей.
Ребенку нужен отец
Кира хочет детей, но вопрос «с кем» оказался для нее очень трудным.
«Мои родители дали такую любовь, что не знаю, кому ее раздать. Я очень хочу детей, но физически привлекают меня только женщины. У ребенка должен быть отец. Готова ли я переступать через себя и жить с каким-то мужчиной? Меня же все равно будет тянуть к девушкам. Зачем это?» – признается девушка.
Говоря о том, что ребёнок может быть и в семье без мужчины, Кира отмечает, что ей важно, чтобы у малыша был отец:
У меня есть пример, и мне бы хотелось, чтобы у ребенка был отец. Это противостояние во мне – нравятся девушки, а воспитание гетеросексуала.
Говоря о будущем, она отметила, что обещала родителям, что они станут бабушкой и дедушкой, но как выполнить обещание, она еще в раздумьях. «Посмотрим. Думаю, придет время, и я сделаю то, чего хочу, а я хочу ребенка. Там уже разберемся».