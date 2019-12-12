«Родители меня любят»: история лесбиянки, которая призналась семье в однополых отношениях

С отцом же ориентация дочери никогда не обсуждалась, по словам девушки, он все понимает, но не хочет это обсуждать. Но справедливости ради она отметила:

Однажды он сказал – мне все равно, с кем, просто будь счастливой.

Кира рассказала, что в семье бывали конфликты на этой почве, например, с двоюродной сестрой, но, как правило, они сходят на нет, поскольку они любят друг друга. «Я счастливый человек в этом плане», – с гордостью отзывается о своей семье Кира.

Отношение к гей-парадам

Так уж получилось, что Кира со стороны наблюдала несколько таких мероприятий в разных странах.

«Чаще всего это какой-то перебор пошлости. С одной стороны, я понимаю, почему так. Всю жизнь их притесняют, не дают открыться, у них есть вот этот один час в год, когда они смогут надеть все, что захотят, потанцевать, поцеловаться на людях. Как это делают гетеросексуальные пары. Просто когда это слишком долго сжимается, тогда все это взрывается и выглядит пошло, – поясняет девушка, добавляя, что поддержит мероприятие, но сама не будет плясать и целоваться на публику.

Латвия vs Швеция

По словам Киры, переезд в Швецию с ориентацией никак не связан.

«Просто я себя чувствовала замкнуто. В Латвии слишком серые люди, злые, и много проблем. Я понимаю, почему. Сама отсюда», – отмечает девушка. Кира рассказала, что в обеих странах значительного дискомфорта не ощущала, однако разница есть. В то время как в Латвии мужчины не всегда могут до конца поверить в то, что Кира лесбиянка, и хотят доказать ей обратное, в Швеции никому до этого нет дела.

«В Швеции вообще проблем с этим нет. Тут в принципе не задают этот вопрос, потому что здесь каждое заведение и место gay-friendly. Каждое! Единственный гей-парад, который мне понравился был в Швеции. Здесь это праздник всех людей, которые любят. Просто праздник любви. Швеция преподнесла это так.

Дело в том, что даже гетеросексуальные пары относятся к этому дню как к празднику любви. Лично встречала гетеросексуала, который сказал, что завтра прекрасный день. На вопрос, что за день, он ответил: "Гей-парад. Возьму жену и детей, пойдем праздновать"», – по словам Киры, это очень краткое описание отношения к ЛГБТ в Швеции.

В интервью с парнем гоу-гоу, который является бисексуалом с детства, он затронул тему того, прилипает ли сексуальность. Кира на этот вопрос однозначно не может ответить, хотя раньше больше склонялась к тому, что ориентация – это врожденное. Однако, по ее словам, позиция пошатнулась после длительного общения со шведами.