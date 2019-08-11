Совсем недавно Русский TVNET познакомил читателей с танцовщицами go-go, рассказав о стереотипах этой профессии. Как оказывается, в клубе в качестве go-go могут выступать не только девушки, но и мужчины. Они танцуют на каблуках с тонной макияжа, а посетители не всегда радушно относятся к ним. Правда ли, что если парень на каблуках, то он сразу гей? Репортер Русского TVNET побеседовала с танцором go-go Андреем Хамановым, и он откровенно ответил не только на этот вопрос.

Для начала расскажи о себе. Кто ты? Кем работаешь, образование, хобби?

Андрей, 31 год. У меня несколько высших образований, по профессии я маркетолог. С 18 лет во всем этом. Руководил компанией, когда мне было 23 года, а в сфере маркетинга уже семь лет проработал. Последняя должность - больше, чем полтора года проработал бренд-менеджером одного топового у нас бьюти-бренда, отвечал полностью за бизнес бренда во всех трех странах Балтии. Теперь хочу открыть свой бизнес. Поработав в больших корпорациях, понял, что не хочу всю жизнь так работать.

Я часто вкладываю деньги, свои собственные и немалые, в саморазвитие. Я раз-два в год хожу на семинары не только по маркетингу, но и HR, финансы. Также езжу в танцевальные школы и лагеря за границей. Все для того чтобы себя развивать.

Стараюсь больше читать книг по саморазвитию. Последнее из прочитанных "Поступай как женщина, думай как мужчина". Это о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Советую всем!

Сейчас я работаю только в клубе. Четыре месяца назад ушел со своей работы. Танцую почти 12 лет, но у меня были и перерывы, связанные с большим количеством работы, когда был руководителем.

В качестве go-go я работаю с 25 лет: уже шесть лет по ночам почти каждые выходные.

Успел даже в гей-клубе танцором поработать, просто устал от своего клуба и хотел сравнить и развеяться, чтобы больше ценить свою работу.

А еще я преподаю стрип-пластику девушкам последние четыре года, но это больше как хобби. У меня есть своя небольшая группа. Кстати, у нас может, только, 3-4 тренера в Латвии, кто преподает этот стиль.

Андрей Хаманов ФОТО: Из личного архива Андрея

Ты живешь этой работой или это хобби?

Хобби. Я бы мог бросить работу, но сами танцы нет.

Когда ты решил встать на каблуки и танцевать? Тебя что-то вдохновило? Kazaky, например...

Я никогда за ними не следил. Мне нравилось, как они выглядят, но не понимал, почему девчонки от них в восторге. Я восхищался совсем другими танцорами, так как я начинал с таких уличных стилей, как хип-хоп, хаус, локкинг... Потом я уже перешел на джаз-фанк, воуг, стрип-пластику, дэнс-холл. У меня уже большой танцевальный опыт, я универсальный танцор.

Видео с мастер-класса:

На каблуки меня практически поставила моя учитель по стрип-пластике... Один раз надел сам в зале каблуки, но на тренировки не ходил. И вот после этого раза я сразу начал работать в клубе на них. Это было требование от владельцев клуба. Как раз тогда были модными Kazaky эти, и они хотели, чтобы я стал изюминкой.

И фурор был! Я тогда был единственный мальчик среди семи девочек.

Был на каблуках, плюс мои танцевальные данные сыграли свое.

Комфортно чувствовал себя на них?

Не очень. Каблук сразу был 14-15 см с небольшой платформой. За ночь семь выходов. Они длились по 15 минут, а уже через 7-8 минут ноги дрожали, приходилось держаться и нести ощущение праздника и легкости.

Андрей Хамановс ФОТО: Из личного архива Андрея

Как тебя принимают гости?

По-разному. Раньше было 20% агрессия, а 80% позитив. Последнее в основном от женщин, а агрессия от мужчин. Женщины больше восхищались, мол: как?

Раньше, 2-3 года назад, частенько кидали кубики льда.

Самое неприятное в этом было то, что это делали в момент, когда поворачиваюсь спиной. Никогда в лицо не кинут!

Один-два раза кидали стаканом. Не попали, но было, конечно, страшно. Представляешь, что будет, если тебе в голову стаканом попадут? Ты танцуешь и не видишь, что происходит. Один раз с VIP балкона на меня вылили коктейль.

Бывало, что пытались залезть ко мне, подурачиться, а один мужик меня за ногу держал и не отпускал. Так проявлялась его агрессия. Правда, охрана почти сразу увела его.

Был и такой случай: меня звали девушки, будто бы хотели что-то сказать. Я нагибаюсь, а они меня по попе шлепать начинают или гладить за ногу. Приятно, что получаешь внимание, но это не очень этично. Я танцую и делаю шоу, но это не значит, что можно вторгаться в мое личное пространство.

Иногда люди показывают средний палец. Девушки этого никогда не делают, только парни.

Девушки показывают свою неприязнь взглядом. Демонстративно.

Галерея: Андрей в различных образах на сцене

Как ты к этому относишься?

Мы редко делаем так, но иногда, бывает, когда кто-то показывает средний палец, например, мы обыгрываем это. Бывало, когда парни негативно на меня смотрели, я посылал им позитив, а они подошли и в ответ пожимали руку.

Тут нужно переступить через свое эго и попытаться настроить человека на позитив.

Главный фактор - твоя личность. Насколько ты сам себя принимаешь. Если у тебя сильный внутренний стержень, то тебя это не задевает, ты об этом не думаешь. Но да, тяжело тогда, когда к тебе физически прикасаются. Лица, средний палец - можешь не обращать внимание. А бывает, что подходят близко к тебе и начинают еще и трогать. Вот это сложнее. Это нужно воспринимать как часть работы. Конечно, в каждой работе кому-то что-то не нравится. Нужно менять свое мышление, фокусировать себя на позитиве. Позитива-то намного больше.

Зло делают слабые и неуверенные в себе люди.

Как к тебе относятся коллеги?

Бывало, ди-джеи подходили ко мне на сцену и руку целовали или МС мне подпевали отдельно, чисто из-за моего профессионализма. В такие моменты люди вокруг немного терялись: как это? А после этого они должны были и меня принимать, так как если нравится ди-джей, то должны принимать то, что нравится ему.

А чаевые дают?

Бывало, большие чаевые давали даже мужчины. Один был из Турции, кажется. Он позвал меня к себе в VIP и сказал, что ему просто нравится, мол: танцуешь лучше всех девушек тут. Я гетеросексуальной ориентации, но в знак уважения хочу дать на чай.

Был один смешной и приятный момент. Пришла женщина на вид 40-а лет, классно выглядит, очень ухоженная. Она взобралась на бар, дотянулась до меня и мне в штанишки засунула чаевые. Это было приятно: то есть, она специально хотела добраться до меня и поблагодарить за мою энергетику, но ничего более.

Один раз мне пара давала чаевые. Несколько раз. Парень с девушкой. Я танцевал для них - они мне денежку. Больше как игра была, я давал им позитив, а они мне в ответ платили.

А кто получает больше чаевых - мальчики или девочки?

Я думаю, что одинаково.

Зачем вашему клубу мальчики танцоры go-go?

Думаю, чтобы просто отличаться от других клубов, чтобы было чем удивить.

Видео: Танцы в клубе

От начальства не было такого, мол: вы наши обезьянки?

Никогда. Бывало даже так, что начальник подходил, и говорил девочкам, чтобы они посмотрели, как танцую я и просил их повторить.

Наше начальство было в таких местах как Ибица, например. Они понимают, как происходит в других местах. Они хотели эту клубную жизнь и привести к нам.

Однако это не всегда получается. У нас даже отменили хаус-вечеринки. Наши люди просто не понимают эту музыку. Думаю, что это связано с уровнем жизни. Люди мало куда ездят, и им просто не с чем сравнить.

За что я люблю наш клуб, так за то, что они очень заботятся о нас, о нашей репутации.

Во-первых, нам не разрешают разговаривать с посетителями, которые к нам, бывает, тянутся. Во-вторых, мы можем позвать охрану по любому поводу, и она выведет либо сделает замечание. Всегда на нашей стороне, неважно кто это, VIP или обычный посетитель.

Даже в тот момент, когда на меня вылили коктейль, владелец клуба, когда узнал, пошел разговаривать, хотя это были достаточно обеспеченные люди.

К нам относятся как к равным, как к артистам. Это здорово, так как это не везде. Не везде и в мире. Да и мы - лицо клуба.

Если так можно относиться к персоналу и артистам, то ты не уважаешь место, в которое пришел. Люди обычно знают, куда идут.

То есть, тебе не страшно - охрана всегда рядом?

Да я и сам могу стукнуть. Страшнее, что сделают что-то неожиданно.

Были такие случаи, что все - уйду и не буду больше работать?

Да, было. Несколько раз. В основном это было из-за стресса, который был на основной работе. Хоть тебе и платят очень много, но энергии высасывают столько же. И ты приходишь в место, где тебе нужно давать энергию, которой у тебя нет. И вот, - негатив в мою сторону, агрессия, и я думаю, что все брошу.

И буду в офисе работать как все нормальные люди.

Потом понимал одну вещь: нужно уметь переключиться с одной работы на другую.

Секс просили?

Визитки давали. Кто-то находил на Facebook. Больше в обычной жизни предлагают, в основном через интернет. Стараюсь игнорировать это.

Андрей Хаманов ФОТО: Из личного архива Андрея

Зарплата выше "минималки"? Жить на эти деньги можно?

Среднестатистическая зарплата в Латвии, но работаешь только два раза в неделю.

А вас из мужчин работает двое? К нему такое же отношение гостей?

Думаю, да. Но мы разные, он больше - артист, у него харизма, а я больше танцор. Это видно на сцене. Так что в плане реакции - позитив - например, в сторону моих танцев, а если негатив - тут без разбора.

Он к этому относится еще спокойнее, чем я. Он в актерскую школу ходил, а также младше меня на девять лет [22 года - Прим. ред.]. Мы из разных поколений. От моего я получил дозу негатива, а его поколение уже больше принимает людей такими, какие они есть. Они больше путешествуют и видят мир.

Работал за границей в качестве танцора?

В Испании с Надей [танцовщица go-go - Прим.ред.] поработали одну ночь. Выступал больше на перформансах [представление, выступление - Прим. ред.], на танцевальных мероприятиях.

Видео: Перформанс

С кем-то из артистов в клубе приходилось работать?

Мало, но танцевал. Бывало ставил некоторым хореографию. До сих пор помню кубинца Роберто Кель Торреса, кажется он один год здесь первое место занял на новой волне. У него был концерт на Sapņu Fabrika, и мы с одной девочкой ставили хореографию на восемь песен. Потом мы танцевали у него на концерте. Платили очень хорошо!

Как они к вам относились?

Бывают некоторые артисты, которые не хотят, чтобы мальчики танцевали на их выступлении или до него.

Например, Ревва. Он не хотел, чтобы мальчики танцевали. Мы вышли на сцену, а уже через четыре минуты нас убрали и позвали девочек.

Тимати тоже был против. Я понимаю это и не думаю, что это со зла. Это все-таки имидж артиста. Например, поздоровался в гримерке с Тимати и его ребятами, в момент, когда я был на каблуках. Они там похихикали, но руку пожали. Все нормально было.

Были случаи, когда один из местных ди-джеев, не помню, как зовут... Он был очень агрессивно настроен, сказал, что не хочет, чтобы парни танцевали, когда он играет. На сцене стоял диван, там его друзья тусили и они тоже не хотели. Вышла девочка одна и я. Они подходили ко мне и смотрели на меня, но меня убрать нельзя было. Все-таки владелец клуба решал, кто будет выступать.

Андрей Хаманов ФОТО: Из личного архива Андрея

Go-go танцовщицы легкого поведения. Что ты на это скажешь, как человек, имеющий с ними дело непосредственно?

Да, мои коллеги все правильно сказали. Есть шлюхи, а есть и не шлюхи. В любом месте. Вот и все.

Просто ночной клуб сам по себе не самое благочестивое место. Но в моем случае, я часто встречаю девчонок очень классных.

У кого-то есть парни, дети, а кто-то работает на другой работе, как и я. Кто-то с высшим образованием, а кто-то тренирует, ставит хореографию.

Даже если они только в танцах, это достаточно умные и продвинутые люди, которые каждый день делают что-то для своего развития. Таких я часто встречал. А шлюх мало встречал, процентов пять.

То есть ты считаешь, что это скорее стереотип?

Уже в наше время я бы сказал, да. Такая тема была лет 15 назад, когда здесь было много клубов, наркотиков. Тогда, возможно, так и было. Сейчас такого нет. Я хорошо знаю, что происходит в клубной жизни в нашей стране.

Наркотиков и разврата мало, в Латвии вообще все очень даже скромно по сравнению с другими странами.

А мальчики go-go все геи?

У нас, если ты хорошо выглядишь, то уже отнесут к этому (смеется). У нас есть группа парней, которых зовут иногда выступить. Иногда стриптиз, но больше перформанс. Они все гетеросексуалы. У нас парней go-go больше и нет, не могу ответить на этот вопрос.

А за границей - 50 на 50. Много геев, которые работают гетеросексуальных клубах. Это обычно очень мужественные парни, которые выглядят лучше наших гетеросексуалов во всех отношениях, а есть гетересексуалы, которые работают в гей-клубах. Там это вообще не имеет значения. Есть такая вещь как профессия, работа.

Андрей Хаманов ФОТО: Из личного архива Андрея

Ты гей?

Бисексуал. У меня были девушки, но отношений больше было с парнями. Я могу открыто сказать то, что меня возбуждает женское тело, но отношений мне хочется с парнями. Не могу объяснить почему. Это изнутри идет желание. Я долго с этим мучился, работал над собой... Об этом можно долго говорить.

Как и когда ты принял себя? Это было одновременно с тем, когда на "каблуки встал"?

Это абсолютно не связано с танцами. Я долго думал, откуда во мне это. У кого-то это приобретенное, а у кого-то с рождения. Последнее - мой случай. Вообще, я встречал много мужчин, которые были женаты, у них были дети и они после 30-и, 40-а лет вдруг им начали нравятся только мужчины. Причем они продолжают поддерживать хорошие отношения с бывшими женами. У моего бывшего парня жена и два ребенка.

В садике, когда мне было 3 года, мне нравились и мальчики, и девочки. Я не чувствовал разницы.

Всегда был влюблен в одного мальчика и одну девочку. Я понял, что это часть меня. Но честно, вот принимать себя я начал только в 30 лет. Вот только сейчас ближе к 31 на процентов 90% принял себя.

Андрей Хамановс ФОТО: Из личного архива Андрея

16 лет - был тяжелый возраст. Тот возраст, когда идет самовыражение. Одежда, прически, внешний вид, увлечения. Я любил ярко и по-разному одеваться, прически делать, начал пользоваться тональным кремом и не совсем удачно... Меня очень сильно дразнили из-за моей ориентации. Я не говорил о ней, но было понятно по моему поведению, я очень сильно отличался от всех.

Плюс у меня необычная внешность для Латвии, микс национальностей: буряты, корейцы, белорусы и русские. Дразнили и на национальной почве.

Андрей Хаманов ФОТО: Из личного архива Андрея

Когда ты признался кому-то близкому?

У меня консервативная семья, поколение советского времени. Папе не говорю до сих пор, но думаю, что он догадывается. А маме я рассказал, когда мне было 22-23, в момент, когда было совсем хреново на душе.

Но она не принимает это.

Мы общаемся до сих пор, но об этом стараемся не говорить. Она спрашивает у меня, когда у меня будут дети и семья.

Семью, детей хочешь?

Я хотел бы, да.

Андрей Хаманов ФОТО: Их личного архива Андрея

С мужчиной или женщиной?

Как получится. Я не отрицаю, что могу влюбиться в девушку. Раньше был уверен, что с мужчинами нельзя завести семью. Однако поездив за границу, увидел, как люди живут. Можно счастливо жить и адаптировать ребенка. Это даже лучше, когда два человека, которые разбираются в себе, возьмут и воспитают ребенка, нежели как в разведенных семьях.

Когда я учился на бакалавре, проводил небольшое исследование по социологии о детях в гомосексуальных семьях.

Сексуальность - не прилипает.

В доказательства этому - во многих гомосексуальных семьях вырастают гетеросексуальные дети. Почему тогда в таком количестве гетеросексуальных семей так много гомосексуальных детей? Согласно исследованию, все наоборот.

Кто-то из друзей детства, которые знали о твоей ориентации, остался у тебя?

У меня был друг детства, у меня с ним и началась вся эта гомосексуальная тема. Мы в садике еще баловались с ним и еще одной девочкой. Первый интимный опыт в 15-16 лет был как раз с ним. Сейчас мы уже не общаемся, просто 10 лет назад пути разошлись. У него жена, дети.

Каков твой круг общения? Все тебя принимают?

Круг общения очень разный. Я люблю общаться с разными людьми. На последних рабочих местах, например, в бьюти-компаниях это вообще нормальным считается. Коллеги даже приходили в клуб и поддерживали. Даже руководители этих крупных компаний!

А вот ты как бисексуал, часто замечаешь в Латвии геев? У нас их много?

Думаю, да. Но, наверно, потому, что просто людей хорошо чувствую. Думаю у нас их достаточно, просто они скрываются или разбираются в себе. Необязательно, что они об этом думают, просто это проявляется в неудовлетворении в жизни. Вот, даже те мужики, которые кидают в нас кубиками льда.

Если бы у него все было хорошо с женщинами, то он бы смотрел только на них, и ему было бы плевать на нас.

Ты говорил, что думаешь покинуть страну. Что не так у нас?

Давай начну с минусов. Минусы в том, что люди очень закрытые, они боятся показать себя такими, какие они есть. За границей каждый уникален, а если здесь попытаешься это показать, то тебя попробуют сравнять со всеми, если не хуже.

Также экономический фактор. За границей мог бы больше зарабатывать. Речь не только о танцах.

За границей вообще все просто. Там не разделяют. В Лондоне, например, ты идешь в гей-клуб, а там 60% гетеросексуалов. Им там просто нравится.

Вот представь, одна компания: стоит очень женственный гей в розовых шортиках, жесткие рэперы, бабули пожилые, обычные люди и еще какие-нибудь фрики - и это одна компания.

Без любых предубеждений. Они не смотрят, что ты не такой. Они просто общаются.

Андрей Хамановс ФОТО: Из личного архива Андрея

Я был в одном баре, где вот стоит парень и девушка, которые целуются, а рядом также парни. И на них никто не смотрит, и они обычно себя ведут. Там смотрят на то, какая ты личность, какой ты человек, интересный ли ты. А с кем ты спишь и какое у тебя поведение - личное дело.

Плюсы наших людей - неважно, что они говорят, они будут честны к тебе.

За границей они могут улыбаться тебе, но за спиной... Другой большой плюс - нет перенаселенности, легко найти жилье, попасть к врачу, еда хорошего качества... Комфорт есть и все относительно недорого.

Андрей Хаманов ФОТО: Из личного архива Андрея

Что нужно сделать простому парню, который никогда не танцевал, чтобы его взяли на работу танцором go-go?

Если желание есть, то уже половина успеха в кармане (смеется). Внешность, ухоженность и хотя бы базовый уровень танца. Если говорить о Латвии.

Ты преподаешь стрип-пластику только девочкам? А мальчики могут приходить заниматься?

Конечно могут, но не пойдут. У кого появится смелость пойти танцевать на каблуках. Я вот думаю о наборе новой группы.

Видео: Тренировка

И последнее. Плюсы и минусы работы go-go?

Ну, нового я ничего не скажу.

Начну с плюсов, мне кажется они существеннее. Первый - ты должен больше себя держать в тонусе, все время работаешь над собой. Лень - не лень, это твоя работа.

Второй плюс - ты получаешь много внимания. Также ты можешь совместить свое хобби с работой, за что получаешь хорошие деньги.

Да и ты всегда в ощущении праздника каждые выходные. Новые и интересные творческие знакомства. Прекрасный коллектив!

Минусы: режим очень бьет по здоровью. Также конкретно в нашей стране с тебя едят больше энергии, чем дают взамен, эмоциональное опустошение.

Опасно танцевать на каблуках, кругом острые углы, железные конструкции, ты можешь подвернуть ногу в любой момент. В любой момент!

У меня теперь на спине остался шрам, когда поцарапал себе спину о железный угол диджейки. Был концерт, поставили много аппаратуры, а мне было тяжело пролезть на свое место. Две недели лежал дома.

Сам себя каблуками умудрялся поцарапать выше бедра. Как? Не знаю как.

И страховку никто не платит. Если ты заболел, хочешь уехать в отпуск, а вместо тебя кто-то другой. То во-первых тебе никто не оплатит отпуск, а во-вторых тебе легко найти замену, а она может случиться на всегда. Убрать и поставить другого - легко в этой стране.

Меня, конечно, нелегко, а девочек заменить проще. Если опять же говорим о нашей стране. Также в тех случаях, когда тебя просили не выходить на сцену - тебе не заплатят. Просто собираешься и идешь домой. Уже и с возрастом становится все тяжелее и тяжелее переносить.