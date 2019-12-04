Уже в эту субботу! Студия «Народного Радио» переедет в йыхвиский торговый центр Pargi

Этот декабрь будет очень насыщенным для «Народного Радио». 2 декабря «Народное» вышло в первый эфир из новой студии. Как проходил масштабный переезд – читайте и смотрите в нашем репортаже. А уже 14 декабря «Народного Радио» приедет в гости в Йыхви и проведет свой специальный прямой эфир из новенького Pargi keskus.