Фото и видео: «Народное Радио» переехало в новомодную студию! Смотри, что об этом думают популярные ведущие

Переехало не только «Народное Радио», но и DFM, а также другие радиостанции концерна AS Postimees Grupp. Вскоре в новое офисное здание переедет и портал Limon и другие наши бренды. Редакция Limon.ee - первые гости новой студии «Народного Радио», мы побывали там во вторник рано утром. Пришли на новоселье не с пустыми руками, а с подарочками. Заодно посмотрим не только на новую студию и послушаем впечатления ведущих, но и узнаем, какие игрушки этой зимой попадаются в «Kinder Surprise». Алексей Исаченко покажет, как умеет жонглировать, Борис Горский продемонстрирует волшебный стол, а Анна Мажаева расскажет, что ей больше всего нравится в новом офисе. А еще мы дождемся Елену Гордееву и заглянем в гости к ведущей во время программы «Всё включено».