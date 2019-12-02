Засосанный в унитаз сын Никаса Сафронова может лишиться важного органа

Внебрачный сын Никаса Сафронова, 29-летний Лука Затравкин попал в неприятную ситуацию во время перелета из Казани в Москву – он застрял в унитазе. Причиной стала вакуумная система очистки, а избыточный вес Луки (235 килограммов) усугубил положение. Неприятный инцидент снял на видео другой пассажир, и ролик немедленно распространился в Сети.

Ситуацию прокомментировал Сафронов. Он заявил, что человек, сделавший такую запись, негодяй. «Во-первых, в кабинке не было предупреждения. На месте Луки мог оказаться кто угодно, даже дистрофик! Это позже подтвердил и один из представителей авиакомпании: такой эффект не зависит от массы тела», – подчеркнул живописец.

Художник отметил, что лишний вес у Затравкина связан с серьезными проблемами – нарушен гормональный фон. Ситуацию ухудшило и стремительное похудение. Напомним, что несколько лет назад сын Сафронова под влиянием родителя за восемь месяцев со 159 килограммов постройнел до 73-х.

Никас пояснил, что Лука принимал таблетки, которые отбивали аппетит. «Потом обвисшую кожу убирали хирургическим путем. После операции у него образовался тромб. И сын начал заедать стресс... В результате набрал еще больше!» – рассказал художник, признав, что был неправ, используя такие методы.

После происшествия Затравкин обратился за помощью к специалистам. Вероятно, чтобы похудеть, ему придется лишиться важного органа. «Ему хотят провести резекцию. Иными словами, отрезать желудок, вернее его часть. Однако он пока боится», – говорит Сафронов.