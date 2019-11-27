Видео: сын Никаса Сафронова застрял попой в унитазе на борту самолета

Артист решил сходить в туалет, а выбраться самостоятельно уже не смог и начал звать на помощь. Экипаж самолета немедленно поспешил спасти бедолагу-пианиста, однако вытащить мужчину, который весит под 200 килограммов, оказалось не так-то просто. Ко всему прочему в этот момент командир лайнера объявил о посадке и попросил всех пассажиров занять свои места и пристегнуть ремни.

В итоге Луку Затравкина охватила, паника и он начал истошно орать, что не собирается умирать в туалете. К счастью, ничего плохого с сыном художника не случилось, и его удалось-таки вызволить из ловушки. Эту курьезную историю поведала в своем Telegram-канале Божена Рынска. По словам журналистки, подобный конфуз происходит с пианистом уже не в первый раз. Ранее наследник Сафронова раза три застревал попой в унитазах различных самолетов, так что молодого человека стоит искренне пожалеть.