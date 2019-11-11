Леонардо Ди Каприо — 45: три принципа, которые привели актера к успеху

11 ноября актеру исполняется 45 лет. В день рождения звезды предлагаем вашему вниманию правила жизни Лео, которые стали секретом его бешеного успеха.

Первое правило – настойчивость

Карьера Леонардо Ди Каприо – это не тот случай, когда слава падает на голову. Хоть на свое первое телешоу он пришел в два, дальше – снимался в рекламных роликах и сериалах, но достичь настоящего успеха все никак не удавалось. То агентам не нравилось его имя, то прическа. «Когда мне исполнилось 15 лет, я сходил, наверное, на 160 разных прослушиваний и проб, однако не получил никакой роли», – признался актер.

И разве это повод сдаваться, подумал Лео. Актер не отступал от этого правила и в дальнейшем. Когда в Лео, казалось, было уже все – успех, любовь девушек, гордость родителей, баснословные гонорары, для полного счастья ему не хватало только «Оскара». И вот, на шестой по счету номинации, за роль в фильме «Выживший» 41-летний Ди Каприо все-таки получил заветную статуэтку.

Не задирать нос – такое следующее правило жизни актера

Ни бешеная популярность, ни статус оскароносного актера не изменили Лео. Ди Каприо не раз повторял – для него важно не потерять связи с реальной жизнью. «Я понимаю, что не меняю ход истории. Все актеры — клоуны, которых нанимают и платят за это деньги» — сказал однажды Лео.

Также актер добавил: «Мне всегда нравилось отношение моей матери к моему успеху. Помню, когда я стал знаменитым, она каждое утро приходила в мою комнату и говорила: "вставай с кровати, делай зарядку и прекрати лениться, маленький сонный червячок!"»

Третье правило – быть экологически сознательным

Ди Каприо ездит исключительно на электромобилях, а дом обустроил солнечными батареями. Кроме того, звезда создал свой фонд для борьбы за экологию, куда инвестировал уже не один десяток миллионов долларов.

«Давайте не будем воспринимать эту планету, как нечто, само собой разумеющееся», – убеждает Ди Каприо.

Когда на горизонте зажглась звезда другой экоактивистки – 16-летней школьницы из Швеции Греты Тунберг – вполне логичным стало их объединение ради совместной борьбы за сохранение планеты.