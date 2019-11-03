Ди Каприо за природу: актер поддержал 16-летнюю экоактивистку и лично встретился с ней

Уже много лет Леонардо является активным защитником прав животных и экологии. Так, известно, что он регулярно жертвует деньги на устранение пожаров в Амазонии, а его аккаунты в социальных сетях преполнены информации о вымирающих животных, экокатастрофах другой информацией такого рода.

«Нечасто в мировой истории голос одного человека бывает услышан, но Грета стала лидером своего времени. Время рассудит нас за то, что мы делаем сегодня для того, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться пригодной для жизни планетой. Надеюсь, послание Греты станет сигналом для мировых лидеров о том, что время бездействия закончилось. Благодаря Грете и таким молодым активистам, как она, я верю, что наше будущее в надежных руках. Для меня было честью провести время с Гретой. Мы договорились поддерживать друг друга в нашем деле, чтобы сохранить яркую жизнь нашей планеты», — подписал снимок Ди Каприо.