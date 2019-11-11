Наша красотка Алика Комар уже в Москве: станет ли жительница Эстонии самой красивой сотрудницей офиса в мире?

Как ранее писал портал Limon.ee, Алика Комар прошла в полуфинал конкурса «Мисс Офис-2019». После этого красотке еще нужно было победить в интернет-голосовании, в котором ей также удалось набрать необходимое для прохождения в финал количество голосов.

В эту субботу Алика вылетела в Москву, чтобы принять участие в финале конкурса, а до этого целых две недели готовилась к этому важному для нее и нашей республики событию.

Алика Комар ФОТО: facebook.com/alika.komar

Напомним, что на конкурс было отправлено 35 тысяч заявок со всего мира, прошло 45 кастингов в разных городах и Алика Комар из Эстонии вошла в число 123 полуфиналисток. В финал попали только 30 молодых и красивых женщин.

Участницы полуфинала конкурса «Мисс Офис 2019» ФОТО: missoffice.ru

Порталу Limon.ee известно, что в конкурсе участвовала еще одна уроженка Эстонии, представлявшая другую страну, однако в финал она не прошла.

Главный приз «Мисс Офис-2019» составляет 2 миллиона рублей (чуть менее 30 тысяч евро).

Сегодня в соцсети Алика поделилась общим снимком финалисток конкурса.

Перед вами топ-30 юбилейного сезона! Все в сборе, а это значит, что подготовка к финальному шоу начинается!

— подписала фотографию Алика.

Финалистки конкурса «Мисс Офис-2019» ФОТО: facebook.com/alika.komar

Ведущим шоу «Мисс Офис» уже во второй раз станет Максим Виторган. А председателем жюри юбилейного сезона «Мисс Офис» станет известный российский кутюрье, руководитель Дома моды – Валентин Юдашкин!