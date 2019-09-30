Эстонская красотка стала фавориткой международного конкурса «Мисс Офис 2019», но расслабляться еще рано

Недавно в шоу Limon LIVE эстонская красотка Алика Комар рассказала, что прошла в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис 2019», финал которого состоится в Москве.
Уже неделю идет народное голосование на официальном сайте конкурса, по итогам первой недели Алика вошла в ТОП-10 фавориток, но сдаваться еще рано, впереди еще две недели, красотка из Эстонии очень надеется на поддержку со стороны жителей нашей страны.
ТОП-10 фавориток первой недели выглядит так:
• Авралева Евгения, Омск
• Андронова Оксана, Омск
• Баловацкая Анастасия, Тюмень
• Вороновская Ольга, Барнаул
• Знагован Елизавета, Новосибирск
• Колот Анастасия, Тюмень
• Комар Алика, Таллинн
• Мизрахи Иланит, Иерусалим
• Сасина Полина, Москва
• Шатунина Кристина, Краснодар
«Расслабляться нельзя, поэтому продолжать буду в том же духе! Конечно не без вашей помощи, поддержки и голосов», - сказала Алика порталу Limon.ee.