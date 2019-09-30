Эстонская красотка стала фавориткой международного конкурса «Мисс Офис 2019», но расслабляться еще рано

Уже неделю идет народное голосование на официальном сайте конкурса, по итогам первой недели Алика вошла в ТОП-10 фавориток, но сдаваться еще рано, впереди еще две недели, красотка из Эстонии очень надеется на поддержку со стороны жителей нашей страны.