Пн, 30.09.2019
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Эстонская красотка стала фавориткой международного конкурса «Мисс Офис 2019», но расслабляться еще рано

Алика Комар

ФОТО: Личный архив автора

Недавно в шоу Limon LIVE эстонская красотка Алика Комар рассказала, что прошла в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис 2019», финал которого состоится в Москве.

Уже неделю идет народное голосование на официальном сайте конкурса, по итогам первой недели Алика вошла в ТОП-10 фавориток, но сдаваться еще рано, впереди еще две недели, красотка из Эстонии очень надеется на поддержку со стороны жителей нашей страны. 

ТОП-10 фавориток первой недели выглядит так:

Алика Комар из Эстонии в числе фавориток первой недели 

ФОТО: Мисс Офис 2019

• Авралева Евгения, Омск

• Андронова Оксана, Омск

• Баловацкая Анастасия, Тюмень

• Вороновская Ольга, Барнаул

• Знагован Елизавета, Новосибирск

• Колот Анастасия, Тюмень

• Комар Алика, Таллинн

• Мизрахи Иланит, Иерусалим

• Сасина Полина, Москва

• Шатунина Кристина, Краснодар

«Расслабляться нельзя, поэтому продолжать буду в том же духе! Конечно не без вашей помощи, поддержки и голосов», - сказала Алика порталу Limon.ee. 

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