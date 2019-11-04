Мужчина решил на спор съесть пятьдесят яиц и умер

42-летний мужчина поехал с другом на базар, где между ними возникла ссора. Разрешить спор они решили в ходе своеобразного поединка. В соответствии с договоренностью, съевшему пятьдесят яиц полагалось две тысячи рупий (25 евро).

Ядав потерял сознание после того, как управился с 41-м яйцом. Его срочно госпитализировали в больницу, через пару часов он скончался. Медики установили, что смерть наступила в результате осложнений, вызванных перееданием.

Недавно мы писали, что ни об одном продукте не говорят так много, как о яйцах. Это любимый белок спортсменов и всех худеющих. А заодно и тех, кто по утрам любит завтракать на европейский манер.

Тем временем бабушки еще с советских времен пугают нас, что яйца вызывают аллергию и вообще небезопасны. Мол, яйца бенедикт — не что иное, как рассадник сальмонеллеза. Споров так много, что за исследование взялись ученые умы.