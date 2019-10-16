Кто бы мог подумать? Что будет, если есть яйца каждый день

По мнению ученых, омлет не только снижает риск онкологии, но и приводит к потере лишнего веса, пишет wday.ru.
Кажется, ни об одном продукте не говорят так много, как о яйцах. Это любимый белок спортсменов и всех худеющих. А заодно и тех, кто по утрам любит завтракать на европейский манер.
Тем временем бабушки еще с советских времен пугают нас, что яйца вызывают аллергию и вообще небезопасны. Мол, яйца бенедикт — не что иное, как рассадник сальмонеллеза. Споров так много, что за исследование взялись ученые умы.
И вуаля! Пришли к выводу, что яйца есть можно, и даже нужно!
Суточная норма яиц, по мнению ученых (конечно же, британских) — две−три штуки на человека. Как же яйца влияют на наш организм?
Сохраняют зрение
Новые исследования показали, что куриные яйца содержат большое количество лютеина. Это вещество отвечает за ясное и острое зрение. При его же дефиците накапливаются разрушительные изменения в тканях глаза и необратимо ухудшается зрение, пишет Daily Mail.
Укрепляют кости
Если предложить выбор: выпить ложку рыбьего жира или съесть вареное яйцо, подавляющее большинство предпочтет второе. Особенно если узнает, что содержание витамина D одинаково в обоих случаях. А о его пользе мы знаем еще со школы. Именно он помогает усваиваться кальцию, укрепляет кости и зубы человека.
Помогают сбросить вес
Да-да, вы не ослышались… Употребляя яйца на завтрак, вы худеете без спортзала и прочих активностей. Моментального эффекта не ждите, однако при совмещении низкокалорийной диеты и употреблении куриных яиц похудение происходит в два раза быстрее.
К тому же яйца весьма сытны, а значит, вы не побежите за пончиком в первый же рабочий перерыв.
Помогают забеременеть
Только не смейтесь, но продукт пригодится и в делах амурных. И этому нашлось весьма научное объяснение.
«Другое название содержащегося в продукте витамина B9 – фолиевая кислота. С его помощью образуются красные кровяные тельца, формируется нервная трубка плода, снижается риск задержки умственного развития ребенка», – уверяют эксперты.
Замедляют старение кожи
Не яйца, а какой-то «эликсир вечной молодости» получается… Однако, согласно последнему исследованию, у 87% женщин от 35 до 40 лет исчезли пигментные пятна, подтянулась кожа, а у мужчин заметно сгладились мелкие морщинки вокруг глаз.
«Яйца — продукт, безусловно, полезный. Другой вопрос, что во всем должна быть мера. И здоровое питание — это разнообразное питание. Употребление на завтрак одних только яиц может вызвать пищевую аллергию, появится неприятная сыпь. Если сегодня вы съели три яйца, то завтра ограничьтесь одним и дополните рацион, к примеру, вкусной кашей с фруктами. Уверяю вас, в злаковых ничуть не меньше пользы».