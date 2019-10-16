Кто бы мог подумать? Что будет, если есть яйца каждый день

Кажется, ни об одном продукте не говорят так много, как о яйцах. Это любимый белок спортсменов и всех худеющих. А заодно и тех, кто по утрам любит завтракать на европейский манер.

Тем временем бабушки еще с советских времен пугают нас, что яйца вызывают аллергию и вообще небезопасны. Мол, яйца бенедикт — не что иное, как рассадник сальмонеллеза. Споров так много, что за исследование взялись ученые умы.

И вуаля! Пришли к выводу, что яйца есть можно, и даже нужно!

Суточная норма яиц, по мнению ученых (конечно же, британских) — две−три штуки на человека. Как же яйца влияют на наш организм?

Сохраняют зрение

Новые исследования показали, что куриные яйца содержат большое количество лютеина. Это вещество отвечает за ясное и острое зрение. При его же дефиците накапливаются разрушительные изменения в тканях глаза и необратимо ухудшается зрение, пишет Daily Mail.

Укрепляют кости

Если предложить выбор: выпить ложку рыбьего жира или съесть вареное яйцо, подавляющее большинство предпочтет второе. Особенно если узнает, что содержание витамина D одинаково в обоих случаях. А о его пользе мы знаем еще со школы. Именно он помогает усваиваться кальцию, укрепляет кости и зубы человека.

Помогают сбросить вес

Да-да, вы не ослышались… Употребляя яйца на завтрак, вы худеете без спортзала и прочих активностей. Моментального эффекта не ждите, однако при совмещении низкокалорийной диеты и употреблении куриных яиц похудение происходит в два раза быстрее.

К тому же яйца весьма сытны, а значит, вы не побежите за пончиком в первый же рабочий перерыв.

Помогают забеременеть

Только не смейтесь, но продукт пригодится и в делах амурных. И этому нашлось весьма научное объяснение.

«Другое название содержащегося в продукте витамина B9 – фолиевая кислота. С его помощью образуются красные кровяные тельца, формируется нервная трубка плода, снижается риск задержки умственного развития ребенка», – уверяют эксперты.

Замедляют старение кожи

Не яйца, а какой-то «эликсир вечной молодости» получается… Однако, согласно последнему исследованию, у 87% женщин от 35 до 40 лет исчезли пигментные пятна, подтянулась кожа, а у мужчин заметно сгладились мелкие морщинки вокруг глаз.