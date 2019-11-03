В тесноте, да не в обиде: Zivert не на шутку переполошила ночной Таллинн (ФОТО, ВИДЕО)

Певица была восхищена видами старинных улочек и призналась в любви к нашему году у себя в Stories.

Очередь на вход не кончалась даже в момент начала выступления артистки. Еще бы, абсолютно все билеты были проданы и в клубе находилось практически максимальное количество гостей: на всех трех этажах, что на других концертах, как правило, никогда не бывает. Билеты на входе уже тоже не продавали.