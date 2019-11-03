Вс, 3.11.2019
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  • В тесноте, да не в обиде: Zivert не на шутку переполошила ночной Таллинн (ФОТО, ВИДЕО)

В тесноте, да не в обиде: Zivert не на шутку переполошила ночной Таллинн (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера в столичном клубе Cathouse состоялся самый ожидаемый концерт этого года — на сцене выступила певица Zivert.

Прибыв в Таллинн певица отправилась гулять по вечернему старому городу. В своем Instagram Юлия опубликовала несколько снимков с прогулки.

Певица была восхищена видами старинных улочек и призналась в любви к нашему году у себя в Stories. 

Таллин, ты — любовь! 

— подписала фотографию Zivert.

Zivert в Таллинне

ФОТО: Скриншот Instagram

На разогреве у Zivert на сцене неожиданно появилась эстонская певица Ника Марула.

Очередь на вход не кончалась даже в момент начала выступления артистки. Еще бы, абсолютно все билеты были проданы и в клубе находилось практически максимальное количество гостей: на всех трех этажах, что на других концертах, как правило, никогда не бывает. Билеты на входе уже тоже не продавали.

Zivert в Таллинне 02.11.2019

ФОТО: limon.ee

На сцену певица вышла около 1:30 ночи.

Zivert в Таллинне 02.11.2019

ФОТО: limon.ee

Со сцены певица обратилась к своим поклонникам, заполнившим весь ночной клуб:

Друзья, мы безумно рады видеть вас сегодня здесь, каждого! И находится в вашем прекрасном, потрясающем городе Таллинне! Я сегодня погуляла и это просто невероятно. Вы — счасливые люди, у вас очень красиво.

Смотрите видео, сколько людей пришло и что творилось на концерте Zivert!

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