Limon LIVE в новом формате: согласится ли певица Ника Марула на провокационное задание ведущего?

В новом сезоне программы ведущий будет просить гостей отправить кому-то из известных ему или даже всей стране людей провокационное смс или сделать провокационную публикацию на странице в Facebook у какого-то конкретного человека. Если гость отказывается отправлять такое смс, его ждет другое провокационное задание.

Скоро узнаем, что сегодня выберет певица Ника Марула, которая перед заданием успеет рассказать, почему отказалась от использования своей настоящей фамилии Прокопьева во время конкурса Eesti Laul 2018, кто был инициатором дуэта с Уку Сувисте и откуда берутся деньги на клипы.

Согласится ли Ника Марула на провокационное смс? Или выполнит другое задание?