Полина Гагарина в очередной раз отменила концерт из-за болезни

Популярная российская исполнительница Полина Гагарина в последнее время стала часто жаловаться на плохое самочувствие. В сентябре из-за резкого недомогания знаменитость даже оказалась под капельницей, а несколько дней назад у нее снова появились симптомы простуды, пишет Русский TVNET.
32-летняя Полина Гагарина привыкла работать практически без выходных — ее гастрольный график расписан на месяцы вперед. Еще вчера артистка пожаловалась подписчикам на то, что плохо себя чувствует, а сегодня и вовсе сообщила, что из-за температуры и слабости ей пришлось отложить до декабря поездку в Екатеринбург, где должен был состояться ее очередной концерт.
Мое сегодняшнее выступление в Екатеринбурге перенесено на 6 декабря. Я приношу свои извинения всем, кто планировал прийти на концерт. В связи с моим самочувствием мы вынуждены его отложить, но мы обязательно встретимся ближе к Новому году. Спасибо за поддержку и понимание,
— написала Гагарина в Instagram.
По словам Полины, в последнее время она стала слишком часто болеть. Возможно, это связано с тем, что она практически не отдыхает. Так, недавно Гагарина призналась, что у нее не хватает времени даже на то, чтобы побыть с семьей.
«Сегодня мой единственный выходной перед забегом без перерыва до ноября. В этот день я с семьей и в пижаме. Я так по ним соскучилась. Я тут недавно прочитала, что человеку необходимо в день по два часа находиться наедине с собой в тишине. Вспомнила свой день, улыбнулась и подумала, кто же эти счастливчики, которым удается так жить? Для меня это что-то из раздела фантастики», — отметила Полина.