Изнемогающая от болезни Гагарина отменила концерты

В последнее время у артистки чрезвычайно насыщенный график – концерты, съемки и многое другое. При этом она умудрялась находить силы на семью и друзей. Однако никто не обладает неограниченным запасом внутренних ресурсов.

О своей беде Полина рассказала на личной странице в социальной сети Instagram. Звезда российской эстрады ранее сообщала о том, что заболела, и спрашивала у поклонников, какие они знают способы быстро встать на ноги. Ей советовали и горячее вино, и лекарства, и просто отоспаться, но, похоже, ничего не помогло.

Захворала Гагарина три дня назад, а пост о том, что придется отменить выступление, опубликовала вчера. Артистка пожаловалась подписчикам, что болезнь никак не хочет оставить ее в покое: «Я все-таки еще лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты и выступить на специальном мероприятии MTV Russia и Яндекс.»

Полина принесла поклонникам искренние извинения и призвала не пропускать концерт. Исполнительница отметила, что организаторы придумали для гостей приятные сюрпризы.