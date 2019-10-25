Эксперты признали песни Егора Крида сатанинскими

Роскомнадзор обнародовал данные экспертизы творчества Егора Крида. Согласно документу, артист своими песнями пропагандирует антиценности сатанизма, а также провоцирует у подростков проституированное поведение.

Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи,

— говорится в документе.

Эксперты также отмечают, что певец пренебрегает как моральными, так и культурными ценностями россиян. По их мнению, нецензурная речь и грубый сленг исполнителя оказывают сильное влияние на выбор молодежи жизненных идеалов и образцов для подражания.

Его песни погружают подростков в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта. В заключение эксперты призвали изменить возрастную маркировку мероприятий, в которых участвует артист, на 18+.