Ольга Серябкина рассказала о конфликте с Егором Кридом во время съемок клипа

В интервью Ксении Собчак поп-дива пожаловалась на то, что Крид постоянно лез с непристойными идеями для сцен клипа. Ему непременно хотелось отжахать певицу в кадре — так он показывал свою крутость, поделилась Серябкина.

Из-за этих предложений звезды долго не могли договориться о сценарии клипа.

Мы очень долго не могли договориться, как и что мы снимаем, потому что было много разных идей… Егор Крид, я считаю, это самый попсовый артист из всех, кто может быть,

— сказала певица.

Она также рассказала, как Крид хотел изменить текст песни, написанный Максимом Фадеевым, чтобы в авторстве указывалось его имя.

После съемок клипа артисты не общались, хоть и ходило много слухов об их отношениях. По словам Серябкиной, Егор хотел замутить с ней, но ничего не вышло.