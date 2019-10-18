Ольга Серябкина рассказала о конфликте с Егором Кридом во время съемок клипа

Российская певица, экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о своих отношениях с певцом Егором Кридом во время съемок клипа на песню «Если ты меня не любишь», сообщает Mail.ru.
В интервью Ксении Собчак поп-дива пожаловалась на то, что Крид постоянно лез с непристойными идеями для сцен клипа. Ему непременно хотелось отжахать певицу в кадре — так он показывал свою крутость, поделилась Серябкина.
Из-за этих предложений звезды долго не могли договориться о сценарии клипа.
Мы очень долго не могли договориться, как и что мы снимаем, потому что было много разных идей… Егор Крид, я считаю, это самый попсовый артист из всех, кто может быть,
— сказала певица.
Она также рассказала, как Крид хотел изменить текст песни, написанный Максимом Фадеевым, чтобы в авторстве указывалось его имя.
После съемок клипа артисты не общались, хоть и ходило много слухов об их отношениях. По словам Серябкиной, Егор хотел замутить с ней, но ничего не вышло.
То, что звезды никогда не состояли в отношениях, подтвердил и Крид в интервью порталу Super. Правда, все происходившее он назвал небольшим конфликтом, который был исчерпан уже к «Премии Муз-ТВ», где певцы вместе выступали.