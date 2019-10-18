Пт, 18.10.2019
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  • Ольга Серябкина рассказала о конфликте с Егором Кридом во время съемок клипа

Ольга Серябкина рассказала о конфликте с Егором Кридом во время съемок клипа

Егор Крид

ФОТО: Albert Truuväärt /Scanpix//

Российская певица, экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о своих отношениях с певцом Егором Кридом во время съемок клипа на песню «Если ты меня не любишь», сообщает Mail.ru.

В интервью Ксении Собчак поп-дива пожаловалась на то, что Крид постоянно лез с непристойными идеями для сцен клипа. Ему непременно хотелось отжахать певицу в кадре — так он показывал свою крутость, поделилась Серябкина.

Из-за этих предложений звезды долго не могли договориться о сценарии клипа.

Мы очень долго не могли договориться, как и что мы снимаем, потому что было много разных идей… Егор Крид, я считаю, это самый попсовый артист из всех, кто может быть, 

— сказала певица.

Она также рассказала, как Крид хотел изменить текст песни, написанный Максимом Фадеевым, чтобы в авторстве указывалось его имя.

После съемок клипа артисты не общались, хоть и ходило много слухов об их отношениях. По словам Серябкиной, Егор хотел замутить с ней, но ничего не вышло.

То, что звезды никогда не состояли в отношениях, подтвердил и Крид в интервью порталу Super. Правда, все происходившее он назвал небольшим конфликтом, который был исчерпан уже к «Премии Муз-ТВ», где певцы вместе выступали.

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