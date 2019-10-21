68-летнему Розенбауму потребовалась примерочная в лавке презервативов

Александру Розенбауму 68 лет, но он обращает внимание на новинки на рынке контрацептивов. Наверное, первым старается испытать их, пишет Dni.ru.
Недавно на Арбате открылась «Презервативная». Большие и стандартные, цветные и прозрачные, с пупырышками и с усиками, для анального и орального секса, с ароматом ванили и безвкусные – от обилия резиновых изделий глаза разбегаются. Яркие подарочные презервативы, практичная продукция японских и немецких производителей – тут, что называется, всем сестрам по серьгам.
Не укрылась лавка контрацептивов и от глаз пытливого Александра Розенбаума, который в эти погожие дни гостит в Москве.
Товар нужный. Спрос большой. К хозяевам вопросов нет. Люди зарабатывают. Но то ли я из ума выжил... То ли, что-то здесь не так... Интересно, есть ли в таком красивом салоне примерочные???
– написал певец на своей странице в социальной сети Instagram. Видимо, хотел перед покупкой удостовериться, что средство защиты растянется на его длину.
«Коллекция #Осень2019 уже в продаже! На вкус и цвет», «Более интересней будет, есть ли возможность поменять товар или вернуть деньги, если товар не подошел или оказался бракованным», «И манекенов на входе не хватает. С товаром...», «Жаль, мой пятилетний сын читать умеет, едем в Москву, надо аккуратнее ходить по городу, иначе будет слишком много вопросов... », – комментируют увиденное люди.