68-летнему Розенбауму потребовалась примерочная в лавке презервативов

Недавно на Арбате открылась «Презервативная». Большие и стандартные, цветные и прозрачные, с пупырышками и с усиками, для анального и орального секса, с ароматом ванили и безвкусные – от обилия резиновых изделий глаза разбегаются. Яркие подарочные презервативы, практичная продукция японских и немецких производителей – тут, что называется, всем сестрам по серьгам.

Не укрылась лавка контрацептивов и от глаз пытливого Александра Розенбаума, который в эти погожие дни гостит в Москве.

Товар нужный. Спрос большой. К хозяевам вопросов нет. Люди зарабатывают. Но то ли я из ума выжил... То ли, что-то здесь не так... Интересно, есть ли в таком красивом салоне примерочные???

– написал певец на своей странице в социальной сети Instagram. Видимо, хотел перед покупкой удостовериться, что средство защиты растянется на его длину.