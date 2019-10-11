Пт, 11.10.2019
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  • В Москве открылась «Презервативная» лавка. Нужен ли нам такой магазин?

В Москве открылась «Презервативная» лавка. Нужен ли нам такой магазин?

В Москве на Старом Арбате открылся магазин с красноречивым «Презервативная». Это второй подобный магазин в Москве, который сотрудники называют просто - лавка.

В ассортименте не только банальные презервативы, но и другие товары для улучшения интимной близости. Есть и прикольные вещички для искусства любви, например, возбуждающий шоколад или шоколадные вагины, как утверждается на страничке магазина в Facebook, для истинных ценителей роскоши, леденцы в виде мужских половых членов или невинных розочек.

Для любителей роскоши - золотая шоколадная вагина!

ФОТО: Facebook

Словом, будете в Москве - знайте, куда еще можно заглянуть. А пока смотрите нашу галерею!

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