В Москве открылась «Презервативная» лавка. Нужен ли нам такой магазин?

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В Москве на Старом Арбате открылся магазин с красноречивым «Презервативная». Это второй подобный магазин в Москве, который сотрудники называют просто - лавка.
В ассортименте не только банальные презервативы, но и другие товары для улучшения интимной близости. Есть и прикольные вещички для искусства любви, например, возбуждающий шоколад или шоколадные вагины, как утверждается на страничке магазина в Facebook, для истинных ценителей роскоши, леденцы в виде мужских половых членов или невинных розочек.
Словом, будете в Москве - знайте, куда еще можно заглянуть. А пока смотрите нашу галерею!