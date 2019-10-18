Диана Шурыгина отдыхает с любовником-миллионером в Израиле

Впервые слухи о романе 20-летней Шурыгиной с Денисом Ребровым появились летом, когда оба неожиданно улетели в совместный отпуск на Бали. Тогда участница ток-шоу уверяла, что любит только супруга, а с 22-летним блогером ее связывает только дружба. Однако недавно Шлянин заявил о разводе. Оказалось, Диана не смогла устоять перед обаянием Дениса и изменила избраннику.

Теперь вчерашние любовники открыто демонстрируют нежные чувства друг к другу. По словам обманутого мужа, бывшая уже переехала к состоятельному бойфренду в Москва-Сити. А на днях Диана с Денисом отправились в романтическое путешествие. Сейчас они наслаждаются отдыхом в Тель-Авиве. Молодые люди остановились в уютной гостинице с видом на море. К слову, суточное проживание в номере им обошлось в 350 евро. «Добрались до Средиземного моря. Это уже наше второе море в Израиле, и песок здесь по сравнению с побережьем Красного просто офигенный», — делился впечатлениями Ребров, прогуливаясь по пляжу с Шурыгиной.

Диана Шурыгина на отдыхе в Израиле ФОТО: ВКонтакте

Ранее пара побывала на курорте Эйлат. Блогер отмечал, что получает особое удовольствие от поездки благодаря эффектной спутнице. «За неделю легко можно насобирать ярких событий больше, чем за весь год. Все что понадобится — это найти теплый город на карте и обзавестись не менее горячей компанией», — писал Денис.

Ранее парень признавался, что считает Шлянина не лучшей партией для известной блондинки. Даже заявлял о намерении обеспечить ее самостоятельно. «Я не понимаю, на что этот нищеброд вообще рассчитывает. Что Диана останется с ним? Ну очевидно же — она звезда и достойна лучшей жизни», — говорил Ребров.