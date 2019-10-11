Диана Шурыгина поселилась в Москва-Сити с любовником-миллионером

«Диана живет со своим новым ухажером в Сити. Он хороший парень, средства для удовлетворения всех потребностей Дианы у него есть. Я честно, всем сердцем рад за Дианку. Очень хочу, чтобы она побыла счастливой как можно дольше. А вот Денису могу только посочувствовать — с Дианой ему будет тяжело выстраивать отношения. За себя не переживаю, уверен, что скоро тоже обязательно найду свое счастье с другой представительницей прекрасного пола», — поделился Андрей Шлянин.

Напомним, что Андрей и Диана познакомились на съемках программы Андрея Малахова. Шлянин работает телеоператором, а Шурыгина оказалась приглашенной героиней шоу. Ребята поженились 5 октября 2017 года. Шлянину не раз приходилось драться из-за Дианы, так как девушка регулярно вляпывалась в разные скандальные ситуации.

Диана Шурыгина с мужем Андреем. ФОТО: ВКонтакте

«Бывает, что отношения со временем не складываются, и люди расходятся, браки распадаются... Так сложилось и у нас с Дианкой. Появилось слишком много недопонимания, обид и требований. Наверное, мы не подходили друг другу с самого начала. Просто химия сильной любви не дала нам увидеть этого. Да и вообще, быть мужем самой скандальной девушки страны — дело несладкое. Мы много раз ссорились и расставались, потом сходились, держась за брак. В последний раз мы решили пожить отдельно и дать друг другу больше свободы, чтобы посмотреть на других людей, не видеться часто. Эта мера дала тот самый результат: пришло трезвое осознание того, что нам больше не по пути. В итоге получилось легкое и безболезненное расставание, никто из нас не ревнует и не страдает»,— откровенничает Андрей.

По словам Шлянина, он переживал две недели, а потом отпустило. Теперь они с Дианой могут общаться как хорошие друзья.

Диана Шурыгина с новым возлюбленным. ФОТО: Instagram

«Мы с Дианкой остались близкими людьми, сейчас общаемся просто прекрасно. Чтобы эту идиллию не нарушить, съезжаться я больше не планирую. Я через многое с ней прошел. Были потрясающие и неповторимые моменты, я думаю о них с улыбкой на лице. А плохие вещи еще раз убеждают меня в правильности выбора — не стоит стараться что-то наладить», — продолжает оператор.