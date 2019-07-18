СМИ: Диана Шурыгина бросила мужа ради миллионера
При этом, по некоторым данным, мама Дианы Шурыгиной ушла от мужа к молодому артисту и бодибилдеру, информирует Topnews.
Скандальная героиня «Пусть говорят» Диана Шурыгина, похоже, решила уйти от мужа. Как стало известно, на отдыхе в Турции Диана поссорилась со своим супругом, после чего улетела на Бали уже в компании 22-летнего миллионера Дениса Реброва, с которым она, судя по всему, прекрасно проводит время.
Денис родился в 1997 году в Донецке, а сейчас живет в Москве. В 2012 году он начал продавать аккаунты и программное обеспечение для игры, после чего стал трейдером по продаже биткоинов, благодаря чему и разбогател.
Сама Диана Шурыгина никак не комментирует слухи о своем расставании с оператором «Первого канала» Андреем Шлягиным, за которого она вышла замуж в 2017 году.
На этом фоне появилась информация о том, что 35-летняя мать Дианы Шурыгиной Наталья также не отличается верностью своему супругу. По крайней мере в СМИ ходят слухи о том, что она закрутила роман с молодым актером и бодилилдером Игорем Лепихиным, который младше ее на 10 лет.
«Мне надоело создавать иллюзию счастливой семьи, мы с Лешей давно живем как друзья», - заявила женщина.
При этом не так давно ее засняли в компании Лепихина в одном из ночных клубов Москвы. Известно, что Наталья познакомилась с бодибилдером в прошлом году во время вечеринки, а сейчас, судя по всему, у пары начались отношения.