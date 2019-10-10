Фото: Николь Кидман снялась без белья в новой фотосессии

Откровенные снимки звезды появились на официальном сайте глянца.

Так, для фотосессии Кидман примерила черное платье с экстремально глубоким декольте и декоративной сеткой, покрывающей тело и лицо звезды. Глаза актрисы заметно накрашены, а образ дополняют серьги с крупными камнями.

На другом снимке Кидман позирует в полупрозрачном платье с цветочным принтом. Нижнее белье под наряд звезда не надела. Сверху на плечи Николь наброшен блестящий черный пиджак с неоновым принтом. Одну ногу в туфлях на шпильках звезда полностью обнажила.

Также актриса примерила строгий костюм в сочетании с белой рубашкой, застегнутой всего на несколько пуговиц.

Как сообщалось ранее, культовая голливудская актриса Николь Кидман беременна.