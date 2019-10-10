Фото: Николь Кидман снялась без белья в новой фотосессии

Всемирно известная голливудская 52-летняя актриса Николь Кидман снялась без белья в прозрачном платье для обложки Elle, пишет Mignews.com.ua.
Откровенные снимки звезды появились на официальном сайте глянца.
Так, для фотосессии Кидман примерила черное платье с экстремально глубоким декольте и декоративной сеткой, покрывающей тело и лицо звезды. Глаза актрисы заметно накрашены, а образ дополняют серьги с крупными камнями.
На другом снимке Кидман позирует в полупрозрачном платье с цветочным принтом. Нижнее белье под наряд звезда не надела. Сверху на плечи Николь наброшен блестящий черный пиджак с неоновым принтом. Одну ногу в туфлях на шпильках звезда полностью обнажила.
Также актриса примерила строгий костюм в сочетании с белой рубашкой, застегнутой всего на несколько пуговиц.
Как сообщалось ранее, культовая голливудская актриса Николь Кидман беременна.
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