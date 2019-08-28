Появились новые доказательства беременности 52-летней Николь Кидман

В середине июля этого года в СМИ появилась информация о том, что 52-летняя актриса Николь Кидман беременна. По некоторым данным, Николь и ее супруг Кит Урбан прибегли к процедуре ЭКО, пишет Экспресс газета.
Еще в прошлом году ходили слухи о том, что Николь и Кит задумываются о том, чтобы стать родителями. Кидман, конечно, понимала, что время идет, а она не становится моложе, да и беременность в таком возрасте является делом довольно сложным и опасным. Николь в одном из интервью говорила о том, что мечтает о прибавлении в семействе и не имеет ничего против поздней беременности.
Чуть больше недели назад Николь опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой стоит в бесформенном наряде и прикрывается шарфом, при этом у нее сильно заметен округлившийся живот. Конечно, это может быть просто неудачный ракурс, но поклонники уверены, что Кидман находится в положении. Сама актриса никаких комментариев по поводу беременности не дает.
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Отметим, что у Кидман есть двое уже взрослых приемных детей, которых она усыновила в браке с Томом Крузом. К тому же Николь уже не первый раз проходит через ЭКО, ее второй родной ребенок был рожден также благодаря этой процедуре.