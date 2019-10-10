«Самый лживый и пустой»: Тимати вытер ноги о бывшего друга L`One

Не так давно стало известно, что Тимати выиграл суд у своего бывшего коллеги L`One. Теперь последний не может исполнять песни лейбла и носить свой ник. Но похоже, этого Тимуру Юнусову показалось мало, передает Dni.ru.
На своей странице в социальной сети Instagram исполнитель выложил примечательную публикацию. На фотографии изображены бывшие партнеры и друзья из лейбла. Тем не менее, куда большее внимание читателей привлек текст, которым рэпер сопроводил ностальгический кадр.
Говорить о личном, всегда болезненно и неприятно, тем более когда на старте ты ешь из одной тарелки с близким, а спустя какое-то количество лет, он вызывает тебя в суд. И этот суд состоялся...
— написал Тимати.
Он рассказал, что конфликт со старым товарищем сильно задел его. Он припомнил историю развития их отношений. Все началось семь лет назад. Тогда еще молодые и мало кому известные рэперы только-только начинали покорять мир большой эстрады.
Впрочем, Юнусов недолго делился своими переживаниями. Все же он решил вернуться к окружающей действительности и высказать свои претензии Левану Горозия.
Я молчал пока ты бегал по всем телеканалам и журналистам, хотя сам подписывая контракт знал про все его условия и взял сутки на его изучение не внеся ни одного комментария! Теперь слушай – ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой,
— подытожил Тимати. Он отметил, что теперь страница с бывшим другом для него перевернута, и поздравил Левана с 34-летием, пожелав ему удачи.