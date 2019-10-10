«Самый лживый и пустой»: Тимати вытер ноги о бывшего друга L`One

Я молчал пока ты бегал по всем телеканалам и журналистам, хотя сам подписывая контракт знал про все его условия и взял сутки на его изучение не внеся ни одного комментария! Теперь слушай – ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой,